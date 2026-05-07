*14:26JST unerry---ブログウォッチャー参画でONE TEAM始動へ

unerry＜5034＞は1日、同社オウンドメディア「うねりの泉」で、ブログウォッチャーが同社グループに加わったことを受け、両社代表によるインタビュー記事を公開した。

両社は2019年の位置情報業界団体「LBMA Japan」での活動を通じて親和性を深め、2024年の業務提携では現場レベルでの連携も進展した。

両社は位置情報データを基盤とする企業であり、ブログウォッチャーの「プロファイルパスポート」とunerryの「Beacon Bank」は、生活者の状況を正確に理解し情報を届けるという理念が共通している。統合により、国内年間1兆件規模のリアル行動データを扱う体制となり、地方を含む高精度分析や多様なデータ連携が可能になるとしている。

中長期的には、現実社会をデータとAIで再現する「ワールドモデル」の実現を掲げる。独自性の高い人流データをAIと組み合わせ可能なデータセットとして備えた上で、顧客へのビジネスインパクトを生み出すこと（ = AI Ready）による変革を目指すものだ。短期的には、unerryの深耕型提案営業力とブログウォッチャーの仕組み化能力を融合し、リテール、まちづくり、広告領域で事業基盤を強化する方針である。

企業文化面では、両社とも顧客第一主義とデータプライバシー重視の姿勢が共通する一方、異なる強みを尊重し「ONE TEAM」として新たな価値創出を進める考えを示した。《KT》