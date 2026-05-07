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出来高変化率ランキング（13時台）～やまみ、エランなどがランクイン
*13:54JST 出来高変化率ランキング（13時台）～やまみ、エランなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [5月7日 13:15 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜1487＞ 上米債HE 53766 4917.633 382.38% 0.0028%
＜2016＞ iF米710H 312713 11859.134 352.83% 0.0027%
＜9235＞ 売れるネG 906100 26096.44 320.83% 0.163%
＜2332＞ クエスト 140800 44142.44 216.68% 0.0938%
＜4042＞ 東ソー 4828200 2100496.88 203.56% 0.1203%
＜2525＞ NZAM225 12572 105003.79 201.89% 0.0529%
＜1595＞ NZAMJリート 88802 36474.434 183.98% 0.002%
＜4055＞ ティアンドエス 399900 143189.7 179.79% 0.1011%
＜1482＞ 米債ヘッジ 349638 94330.268 177.34% 0.0031%
＜2820＞ やまみ 25100 23449.6 148.94% -0.0134%
＜6240＞ ヤマシンフィルタ 870600 107755.56 147.74% 0.0724%
＜6099＞ エラン 505000 82742.34 147.73% -0.0868%
＜3878＞ 巴川コーポ 71300 18114.86 144.93% 0.0262%
＜6798＞ SMK 49500 51935.8 140.27% 0.0899%
＜3321＞ ミタチ 186900 129326.48 138.64% 0.0833%
＜2148＞ ITM 243500 84336.3 137.52% -0.113%
＜6844＞ 新電元 165100 170869.8 136.28% 0.0635%
＜6961＞ エンプラス 701400 2536405.8 134.39% 0.0259%
＜8065＞ 佐藤商 107900 93898.84 129.68% 0.0868%
＜1591＞ NFJPX400 2950 27706.764 129.52% 0.0338%
<4565> ネクセラファーマ 1972300 686615.58 119.70% 0.1575%
<399A> 上日高50 251563 146683.771 116.06% 0.0222%
<4107> 伊勢化 845400 1290069.8 115.85% -0.0847%
<2842> iFナ100ベ 14384 53613.275 115.64% -0.0421%
<5367> ニッカトー 829100 189378.02 111.41% -0.0808%
<6125> 岡本工 85000 129701.2 111.28% 0.0843%
<1358> 上場2倍 26912 1258771.11 108.81% 0.117%
<4840> トライアイズ 482300 137882.36 108.33% 0.196%
<6840> AKIBA 1116500 449494.82 107.53% 0.1697%
<3350> メタプラネット 57598900 7438506.1 107.34% 0.1569%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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