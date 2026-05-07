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出来高変化率ランキング（13時台）～やまみ、エランなどがランクイン

2026年5月7日 13:54

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記事提供元：フィスコ

*13:54JST 出来高変化率ランキング（13時台）～やまみ、エランなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[5月7日　13:15　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜1487＞ 上米債HE　　　　 　53766 　4917.633　 382.38% 0.0028%
＜2016＞ iF米710H　　 　312713 　11859.134　 352.83% 0.0027%
＜9235＞ 売れるネG　　　　 　906100 　26096.44　 320.83% 0.163%
＜2332＞ クエスト　　　　　 　140800 　44142.44　 216.68% 0.0938%
＜4042＞ 東ソー　　　　　　 　4828200 　2100496.88　 203.56% 0.1203%
＜2525＞ NZAM225　　 　12572 　105003.79　 201.89% 0.0529%
＜1595＞ NZAMJリート　 　88802 　36474.434　 183.98% 0.002%
＜4055＞ ティアンドエス　　 　399900 　143189.7　 179.79% 0.1011%
＜1482＞ 米債ヘッジ　　　　 　349638 　94330.268　 177.34% 0.0031%
＜2820＞ やまみ　　　　　　 　25100 　23449.6　 148.94% -0.0134%
＜6240＞ ヤマシンフィルタ　 　870600 　107755.56　 147.74% 0.0724%
＜6099＞ エラン　　　　　　 　505000 　82742.34　 147.73% -0.0868%
＜3878＞ 巴川コーポ　　　　 　71300 　18114.86　 144.93% 0.0262%
＜6798＞ SMK　　　　　　 　49500 　51935.8　 140.27% 0.0899%
＜3321＞ ミタチ　　　　　　 　186900 　129326.48　 138.64% 0.0833%
＜2148＞ ITM　　　　　　 　243500 　84336.3　 137.52% -0.113%
＜6844＞ 新電元　　　　　　 　165100 　170869.8　 136.28% 0.0635%
＜6961＞ エンプラス　　　　 　701400 　2536405.8　 134.39% 0.0259%
＜8065＞ 佐藤商　　　　　　 　107900 　93898.84　 129.68% 0.0868%
＜1591＞ NFJPX400　 　2950 　27706.764　 129.52% 0.0338%
<4565> ネクセラファーマ　 　1972300 　686615.58　 119.70% 0.1575%
<399A> 上日高50　　　　 　251563 　146683.771　 116.06% 0.0222%
<4107> 伊勢化　　　　　　 　845400 　1290069.8　 115.85% -0.0847%
<2842> iFナ100ベ　　 　14384 　53613.275　 115.64% -0.0421%
<5367> ニッカトー　　　　 　829100 　189378.02　 111.41% -0.0808%
<6125> 岡本工　　　　　　 　85000 　129701.2　 111.28% 0.0843%
<1358> 上場2倍　　　　　 　26912 　1258771.11　 108.81% 0.117%
<4840> トライアイズ　　　 　482300 　137882.36　 108.33% 0.196%
<6840> AKIBA　　　　 　1116500 　449494.82　 107.53% 0.1697%
<3350> メタプラネット　　 　57598900 　7438506.1　 107.34% 0.1569%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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