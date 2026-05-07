*13:51JST イチネンホールディングス---26年3月期増収増益、営業利益は23期連続で増加

イチネンホールディングス＜9619＞は1日、2026年3月期連結決算を発表した。売上高が前期比4.7%増の1,622.54億円、営業利益が同6.3%増の109.26億円、経常利益が同6.6%増の109.98億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同14.9%増の76.52億円となった。売上高、営業利益、経常利益の項目で過去最高値を更新し、営業利益は23期連続の増益となった。

自動車リース関連事業の売上高は前期比4.5%増の641.35億円、セグメント利益は同3.4%増の67.69億円となった。リースにおいては、2026年3月末現在リース契約台数は97,460台（前期末比1,343台増）となり、リース契約高は484.95億円（前期比5.6%増）、リース未経過契約残高は1,049.78億円（前期末比6.7%増）となった。自動車メンテナンス受託おいては、メンテナンス受託契約台数は77,981台（前期末比1,994台増）となり、メンテナンス受託契約高は69.97億円（前期比4.6%増）、メンテナンス未経過契約残高は103.95億円（前期末比17.1%増）となった。燃料販売おいては、既存顧客へのサービス向上並びに新規顧客の獲得に注力した。販売面では、リースは契約台数が順調に推移した。損益面では、主力である自動車リースの販売が増加したことに加え、リース満了車処分の販売単価が上昇し利益が増加した。

ケミカル事業の売上高は同1.9%増の120.82億円、セグメント利益は同25.2%増の10.61億円となった。販売面では、化学品関連の自動車整備工場向けケミカル製品及び機械工具商向けケミカル製品並びに工業薬品関連の燃料添加剤及び船舶用燃料添加剤の販売は順調に推移した。一方、一般消費者向けケミカル製品の販売は減少した。損益面では、販売増加の影響に加え、原材料価格等の上昇を踏まえた機動的な価格改定等の収益改善策により、利益が増加した。

パーキング事業の売上高は同3.3%増の81.69億円、セグメント利益は同13.5%増の14.36億円となった。2026年3月末現在駐車場管理件数は2,001件（前期末比69件増）、管理台数は37,713台（前期末比788台増）となった。販売面では、新規駐車場の開発が順調に進み、また、既存駐車場の継続的な収益改善活動の効果もあり、販売が増加した。損益面では、販売増加の影響により利益が増加した。

機械工具販売事業の売上高は同5.4%増の380.19億円、セグメント利益は2.51億円（前期は1.41億円の損失）となった。販売面では、自動車部品及び産業資材、空調工具及び計測工具並びに産業機械部品の販売は順調に推移した。一方、DIY用品等の販売は減少した。 損益面では、販売増加の影響により利益が増加した。

合成樹脂事業の売上高は同0.0%増の190.29億円、セグメント損失は1.70億円（同3.36億円の利益）となった。販売面では、半導体実装装置メーカー等へのセラミックヒーターの販売は順調に推移した。一方、遊技機メーカーへの合成樹脂製品の販売は、前期に大口の受注を獲得した反動により、大幅に減少した。また、マルイ工業の海外子会社2社の業績が、決算期変更に伴い前年第1四半期には連結されていなかった影響により、当期における販売の増加要因となった。損益面では、販売減少の影響等により利益が減少した。

農業関連事業の売上高は同11.7%増の196.35億円、セグメント利益は同24.3%増の14.53億円となった。販売面では、肥料製品の販売は順調に推移した。また、農作物の販売数量が増加したが、販売単価は下落した。損益面では、販売増加の影響に加え、肥料の販売単価が上昇した影響により利益が増加した。

その他の売上高は同9.5%増の23.58億円、セグメント利益は同57.7%減の1.00億円となった。販売面では、ガラス製品の販売が減少したが、前年度に新たに連結子会社となった日石硝子工業が販売増加に寄与した。損益面では、販売減少の影響に加え、営業活動の増加等に伴い販売費及び一般管理費が増加した影響により利益が減少した。

2027年3月期通期の連結業績予想については、売上高が前期比6.6%増の1,730.00億円、営業利益が同5.2%増の115.00億円、経常利益が同2.0%減の107.80億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同9.7%減の69.10億円を見込んでいる。《KT》