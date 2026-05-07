*12:31JST ＤＭＧ森精機、レーザーテック◆今日のフィスコ注目銘柄◆

ＤＭＧ森精機＜6141＞

2026年12月期業績予想の修正を発表。売上収益は5350億円から5650億円、営業利益を225億円から280億円に上方修正した。グローバルに受注が好調に推移し、対ユーロでの円安効果が想定を上回る。同日発表した2026年12月期第1四半期の連結業績は、売上収益が前年同期比18.9％増の1355億3100万円、営業利益は同88％増の34億1700万円だった。



レーザーテック＜6920＞

4月27日につけた46450円をピークに調整をみせていたが、5月1日に一時40500円まで売られた後は、42930円とプラス圏を回復して終えていた。長い下ヒゲを残す形であり、上向きで推移する25日線が支持線として機能している。ボリンジャーバンドの+2σからの調整で+1σを割り込み、中心値である25日線まで下げたことで、過熱感は後退し調整一巡感が意識されやすい。リバウンド狙いのスタンスに向かわせよう。《CS》