*12:02JST 東京為替：ドル・円は下げ渋り、原油相場に連動

7日午前の東京市場でドル・円は下げ渋り。NY原油先物(WTI)は1バレル＝94ドル台に弱含み、ドル売りが強まる場面もあった。ただ、大型連休明けの東京株式市場で日経平均株価は急伸し、円売り地合いに。もっとも、為替介入への警戒感で円売りは小幅にとどまった。

ここまでの取引レンジは、ドル・円は156円02銭から156円52銭、ユ-ロ・円は183円50銭から183円88銭、ユ-ロ・ドルは1.1746ドルから1.1763ドル。

【要人発言】

・三村財務官

「（為替介入の可能性）特にコメントする必要ない」

「為替、引き続き変わらぬ警戒感」

「為替防衛ライン、コメントしない」

「IMFの介入ルール、回数を制限するものではない」

・日銀金融政策決定会合（3月会合議事要旨）

「利上げのタイミング、毎回の会合で適切に判断するのが望ましい」（多くの委員）

「今後も間を長く空けずに緩和度合いの調整検討することになる」（1人の委員）

【経済指標】

・豪・3月貿易収支：-18.41億豪ドル（予想：+44億豪ドル）《TY》