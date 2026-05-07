*12:01JST 学情---インターンシップ/キャリア形成イベント「Career Design Forum」を全国5都市で開催

学情＜2301＞は1日、2028年3月卒業予定者を主な対象としたインターンシップ＆キャリア形成イベント「Career Design Forum」を東京・大阪・名古屋・京都・福岡の全国5都市で開催し、19,630人の学生が来場したと発表した。

同イベントは、様々な業界を代表する大手・優良企業が一堂に会する対面型の合同企業セミナーとして実施された。企業ブースで学生と企業が直接面談できる場を設けたほか、講演エリアでは企業による特別講演や就職活動支援講座を実施した。また、大学キャリアセンター出張相談ブースでは各大学のキャリアセンターのアドバイザーが相談に対応し、キャリア＆インターンシップ相談エリアでは同社キャリアサポート部のアドバイザーが個別相談を受け付けた。

「対面で話を聞きたい」「リアルな社風を確かめたい」「一度に多くの企業と面談し、自身とマッチする企業を見つけたい」といったニーズが高まっており、同社はWebメディア「Ｒｅ就活キャンパス」での情報発信の強化と併せ、対面イベント事業にも引き続き注力する。学生および企業双方が就職活動および採用活動の進捗に応じて「情報収集」「情報発信」を行えるよう支援していく。《KT》