*11:33JST フェローテック---中国子会社で利益補償契約に基づく自己株取得消却

フェローテック＜6890＞は30日、2024年11月26日付「（開示事項の経過）同社中国部品洗浄事業子会社（FTSVA）によるパワー半導体基板製造子会社(FLH)株式取得に関するお知らせ」等で開示した通り、同社の連結子会社である安徽富楽徳科技発展股●（●は人偏に分）有限公司（以下、「FTSVA」）と、同社子会社の上海申和投資有限公司（以下、「FTS」）との間で、江蘇富楽華半導体科技股●（●は人偏に分）有限公司（以下、「FLH」）の業績実績に応じた利益補償契約を締結している。今般、本契約に基づく補償期間の業績実績が確定し、FTSVAがFTSの保有するFTSVA株式を買い戻し、消却することを決定したと発表した。

取得及び消却する株式の種類はFTSVA普通株式、取得および消却株式数（補償株式数）は63,070,203株、取得価格は総額1.00中国元、取得先は上海申和投資有限公司（FTS）、

消却予定日は2026年6月頃と想定、FTSVAへのFTS出資比率は現状の52.67％から48.28%となる。《KT》