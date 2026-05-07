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出来高変化率ランキング（10時台）～ニッカトー、売れるネGなどがランクイン
*10:38JST 出来高変化率ランキング（10時台）～ニッカトー、売れるネGなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [5月7日 10:13 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜1487＞ 上米債HE 23469 4917.633 361.39% 0.0028%
＜2016＞ iF米710H 312710 11859.134 352.83% 0.0027%
＜9235＞ 売れるネG 725300 26096.44 304.76% 0.1666%
＜1482＞ 米債ヘッジ 333201 94330.268 171.37% 0.0031%
＜1595＞ NZAMJリート 70397 36474.434 155.24% -0.0031%
＜4042＞ 東ソー 2949900 2100496.88 143.77% 0.1248%
＜2962＞ テクニスコ 178500 81956.26 100.51% 0.1575%
＜399A＞ 上日高50 214526 146683.771 96.57% 0.0145%
＜6840＞ AKIBA 997900 449494.82 93.6% 0.1697%
＜4565＞ ネクセラファーマ 1585400 686615.58 93.22% 0.1575%
＜6798＞ SMK 32400 51935.8 86.5% 0.0914%
＜8052＞ 椿本興 119900 137380.54 79.53% 0.0215%
＜6240＞ ヤマシンフィルタ 497600 107755.56 79% 0.0744%
＜178A＞ GX革新優 48925 42008.425 78.65% 0.0254%
＜6961＞ エンプラス 440800 2536405.8 77.44% 0.0152%
＜2842＞ iFナ100ベ 10276 53613.275 75.71% -0.0402%
＜2080＞ PBR1倍割 129720 103471.998 75.09% 0.019%
＜2148＞ ITM 145600 84336.3 74.72% -0.1297%
＜8065＞ 佐藤商 68800 93898.84 74.08% 0.0868%
＜4107＞ 伊勢化 575600 1290069.8 70.97% -0.0963%
<453A> iS米カバコ 690840 222306.826 70.76% 0.0008%
<6844> 新電元 92600 170869.8 66.08% 0.0786%
<1358> 上場2倍 18409 1258771.11 63.76% 0.0933%
<6125> 岡本工 55800 129701.2 61.39% 0.0832%
<6099> エラン 238800 82742.34 58.53% -0.0828%
<3878> 巴川コーポ 32400 18114.86 51.45% 0.025%
<8281> ゼビオHD 175200 95954.78 50.62% -0.0212%
<5367> ニッカトー 493700 189378.02 50.53% -0.1561%
<2646> GXメタルビ 25836 63014.737 48.13% 0.0512%
<4840> トライアイズ 286600 137882.36 48% 0.1934%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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