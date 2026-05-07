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出来高変化率ランキング（10時台）～ニッカトー、売れるネGなどがランクイン

2026年5月7日 10:38

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記事提供元：フィスコ

*10:38JST 出来高変化率ランキング（10時台）～ニッカトー、売れるネGなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[5月7日　10:13　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜1487＞ 上米債HE　　　　 23469 　4917.633　 361.39% 0.0028%
＜2016＞ iF米710H　　　312710 　11859.134　 352.83% 0.0027%
＜9235＞ 売れるネG　　　　　725300 　26096.44　 304.76% 0.1666%
＜1482＞ 米債ヘッジ　　　　　333201 　94330.268　 171.37% 0.0031%
＜1595＞ NZAMJリート　　70397 　36474.434　 155.24% -0.0031%
＜4042＞ 東ソー　　　　　　　2949900 　2100496.88　 143.77% 0.1248%
＜2962＞ テクニスコ　　　　　178500 　81956.26　 100.51% 0.1575%
＜399A＞ 上日高50　　　　　214526 　146683.771　 96.57% 0.0145%
＜6840＞ AKIBA　　　　　997900 　449494.82　 93.6% 0.1697%
＜4565＞ ネクセラファーマ　　1585400 　686615.58　 93.22% 0.1575%
＜6798＞ SMK　　　　　　　32400 　51935.8　 86.5% 0.0914%
＜8052＞ 椿本興　　　　　　　119900 　137380.54　 79.53% 0.0215%
＜6240＞ ヤマシンフィルタ　　497600 　107755.56　 79% 0.0744%
＜178A＞ GX革新優　　　　　48925 　42008.425　 78.65% 0.0254%
＜6961＞ エンプラス　　　　　440800 　2536405.8　 77.44% 0.0152%
＜2842＞ iFナ100ベ　　　10276 　53613.275　 75.71% -0.0402%
＜2080＞ PBR1倍割　　　　129720 　103471.998　 75.09% 0.019%
＜2148＞ ITM　　　　　　　145600 　84336.3　 74.72% -0.1297%
＜8065＞ 佐藤商　　　　　　　68800 　93898.84　 74.08% 0.0868%
＜4107＞ 伊勢化　　　　　　　575600 　1290069.8　 70.97% -0.0963%
<453A> iS米カバコ　　　　690840 　222306.826　 70.76% 0.0008%
<6844> 新電元　　　　　　　92600 　170869.8　 66.08% 0.0786%
<1358> 上場2倍　　　　　　18409 　1258771.11　 63.76% 0.0933%
<6125> 岡本工　　　　　　　55800 　129701.2　 61.39% 0.0832%
<6099> エラン　　　　　　　238800 　82742.34　 58.53% -0.0828%
<3878> 巴川コーポ　　　　　32400 　18114.86　 51.45% 0.025%
<8281> ゼビオHD　　　　　175200 　95954.78　 50.62% -0.0212%
<5367> ニッカトー　　　　　493700 　189378.02　 50.53% -0.1561%
<2646> GXメタルビ　　　　25836 　63014.737　 48.13% 0.0512%
<4840> トライアイズ　　　　286600 　137882.36　 48% 0.1934%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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