*10:29JST 米政府「イラン戦争はすでに終結」と表明 習近平が背後で動いた4月上旬の一時停戦を根拠に（2）【中国問題グローバル研究所】

◇以下、中国問題グローバル研究所のホームページ（※1）でも配信している「米政府「イラン戦争はすでに終結」と表明 習近平が背後で動いた4月上旬の一時停戦を根拠に（1）【中国問題グローバル研究所】」の続きとなる。



◆トランプのイラン再攻撃には困難がある

もちろん5月1日までに、「一応」、「イラン戦争は終結した」と宣言しておけば、「再攻撃」をしたとしても、それは2月28日のイラン奇襲あるいは3月2日の議会への報告とは関係なく、新たな「イラン攻撃」となるので、その日を起点として、また「60日間期限」を議会の承認なしに始めることは不可能ではない。

事実、トランプはさらなる大打撃をイランに与えるために米軍の配置を万全なものとしていると豪語し、イランを威嚇してはいる。

しかし、現在のトランプの米国における支持率は34%であると（※2）、4月28日のロイターが報道している。

また最新の世論調査では（※3）、イラン戦争を「強く、あるいは一定程度支持する」人の割合は30%で、「反対」は59%と、大きく支持を上回っている。

この状況でイラン攻撃を再開したら、自分の支持率がさらに下がり、中間選挙では敗北を喫するであろうことくらいは、いくら何でもトランプにはわかっているのではないだろうか。

それでもなおイラン攻撃を再開するとしても、それは「新たな攻撃」で、少なくともトランプが訪中して習近平と米中首脳会談を終わらせたあとのことになるだろう。なぜなら、もしもその前にトランプがイラン攻撃を再開したら、習近平としてはトランプを北京に迎えることはしないからだ。

イランもパキスタンも中国の兄弟国。

その兄弟国が攻撃され、仲介も無駄に終わるような状況で、トランプ訪中を習近平が受け入れることは、とても考えられない。

4月25日の論考＜習近平の対米パンダ外交から見えてくるイラン情勢＞（※4）に書いたように、イラン情勢に関して見通しが明るくなったのでなければ、習近平がアメリカに対して「2頭のパンダ貸与」を認めたりはしない。当該論考に書いた通り、事実、イランのアラグチ外相はパキスタンのイスラマバードやモスクワを歴訪し、モスクワではプーチンに会っている。そしてその後プーチンはトランプに電話をして長い時間にわたる会談をしている。

この辺りの「手配」を習近平が付けた上で、アラグチ外相の歴訪とプーチン・トランプの電話会談があり、そして今般の「対イラン軍事行動の終結」発言があったと解釈すべきだろう。

トランプに残っているカードは、今となっては「習近平とのG2会談」以外にはもうない。そこでディールを成功させ、農作物の輸出とレアアースなどの輸入を確保し、アメリカの選挙民に「ほら、俺って凄いだろ！」と見せる以外に「切り札」が、もうないのである。

そのトランプの足元を見て、習近平は台湾問題に関するトランプの譲歩を取り付ける。

これが5月14日までの、習近平が描くシナリオだ。

トランプとしても、もうそのシナリオに乗るしか道が残されていないのではないかと思う。

追記：5月2日のBBC報道（※5）によると、トランプは米議会に「2026年4月7日以降、米軍とイランの間で銃撃戦は行われていない。2026年2月28日に始まった敵対行為は終了した」旨の書簡を5月1日に送ったとのこと。なお、トランプはその後「だからもうイランとの戦争は議会の承認を得る必要はない」（※6）と豪語している。

この論考はYahoo!ニュース エキスパート（※7）より転載しました。



米・イランが2週間の停戦を発表 首都テヘランの様子（写真:ロイター/アフロ）



（※1）https://grici.or.jp/

（※2）https://www.reuters.com/world/us/trump-approval-sinks-record-low-war-with-iran-drives-cost-of-living-concerns-2026-04-28/

（※3）https://yougov.com/en-us/articles/54642-gerrymandering-political-parties-donald-trump-weakening-support-april-24-27-2026-economist-yougov-poll

（※4）https://grici.or.jp/7293

（※5）https://www.bbc.com/news/articles/c4g4xexy4w7o

（※6）https://www.irishtimes.com/world/us/2026/05/02/trump-says-iran-ceasefire-means-he-does-not-need-congress-approval-for-war/

（※7）https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/0af8294a8a18d11272897bfa81ef175a9c56bdce《CS》