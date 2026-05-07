4％ルールは通用するか　「使う」時代の資産取り崩し戦略

人生100年時代を見据えた資産形成が浸透する中、市場の関心は「いかに貯めるか」から「いかに賢く使うか」という出口戦略へとシフトしている。

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2024年の新NISA制度開始から2年余りが経過し、積み上げられた個人資産の運用益が可視化される一方で、本格的な取り崩し局面を迎える層が増加。現在、注目を集めているのが「4％ルール」を起点とした資産取り崩しの手法だ。

資産の目減りを抑えつつ、生活の質を維持するための「使う技術」は、今や投資家にとっての最重要課題となっている。

■「4％ルール」の再定義と2026年の市場環境

資産取り崩しの黄金律とされる「4％ルール」は、本来、初年度に資産の4％相当額を引き出し、次年度以降は前の年の額にインフレ率を加味して調整する「定額引き出し」の手法を指す。

しかし、インフレ定着と日本銀行の断続的な利上げに伴う「金利ある世界」への移行が進む2026年の日本において、このルールを機械的に適用するには慎重な判断が求められる。

足元の市場では、国内債券利回りが改善する一方、物価上昇が資産の実質価値を押し下げている。

これを受け、野村ホールディングス（コード:8604）や大和証券グループ本社（コード:8601）などの大手証券各社は、インフレ環境に応じた資産取り崩しのコンサルティング機能を強化。一律の引き出しではなく、市場のボラティリティに応じて引き出し率を変動させる「可変型定率法」との組み合わせが、資産寿命を延ばす有力な選択肢として浮上している。

■「使う」ことへの心理的障壁と金融機関の役割

出口戦略における最大の難所は、手法そのものよりも「資産が減ることへの恐怖」という心理的障壁にある。長年、蓄財を美徳としてきた世代にとって、運用益の範囲内であっても元本に触れることには強い抵抗感が伴う。

この「資産取り崩しのパラドックス」を解消するため、三菱UFJフィナンシャル・グループ（コード:8306）傘下の三菱UFJ銀行などは、資産管理プラットフォーム「Money Canvas」においてAI搭載のシミュレーション機能を提供。市場変動に応じた将来の資産残高を可視化することで、利用者の精神的自由の確保を支援している。

また資産の一部を即時年金化し、確実なキャッシュフローとして受け取る仕組みを併用することで、市場動向に左右されない安心感を得る手法も再評価されている。

■今後の展望とリスク管理の要諦

これからの出口戦略において懸念されるのは、想定以上の長寿化（長生きリスク）と、取り崩し初期に市場が暴落する「収益率配列のリスク」である。特にリタイア直後のマイナス運用は、その後の資産寿命に致命的な影響を及ぼす。

今後は、リスク資産の割合を段階的に減らす「グライディング・パス」の設計や、数年分の生活費を現金同等物で確保する「バケツ戦略」の併用が、個人投資家のスタンダードとなっていくだろう。

資産を「使い切る」ことは、自らの人生の質を最大化する高度な意思決定であり、その成否は、早期からのシミュレーションと、市場変動に対する柔軟な「適応力」にかかっている。（記事：今福雅彦・記事一覧を見る）