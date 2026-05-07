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出来高変化率ランキング（9時台）～ネクセラ、AKIBAなどがランクイン
*10:08JST 出来高変化率ランキング（9時台）～ネクセラ、AKIBAなどがランクイン
ネクセラ＜4565＞がランクイン（9時43分時点）。ストップ高。前週末取引終了後に、第1四半期決算を発表している。営業利益は32.44億円。前年同期は21.93億円の赤字だった。マイルストンの達成が7件と前年同期の1件から増加した。26年12月期営業利益は7.00-157.00億円予想。前期は84.62億円の赤字だった。
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [5月7日 9:43 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜1487＞ 上米債HE 23329 4917.633 361.18% 0.0028%
＜2016＞ iF米710H 312710 11859.134 352.83% 0.0027%
＜1482＞ 米債ヘッジ 319522 94330.268 166.16% 0.0031%
＜1595＞ NZAMJリート 68817 36474.434 152.42% -0.0026%
＜5951＞ ダイニチ工 57400 20590.14 130.41% 0.046%
＜6943＞ NKK 400 682.4 123.61% 0.0195%
＜4042＞ 東ソー 2452300 2100496.88 121.2% 0.1293%
＜5704＞ JMC 7600 1206.72 97.39% 0.0103%
＜6786＞ RVH 191400 3780.84 96.77% 0%
＜399A＞ 上日高50 189175 146683.771 81.76% 0.0092%
＜6798＞ SMK 30900 51935.8 80.74% 0.0781%
＜178A＞ GX革新優 48352 42008.425 77.3% 0.026%
＜7057＞ エヌ・シー・エヌ 4000 1852.82 71.39% -0.0096%
＜2842＞ iFナ100ベ 9876 53613.275 71.21% -0.0402%
＜8052＞ 椿本興 110400 137380.54 70.01% 0.0132%
＜2080＞ PBR1倍割 121430 103471.998 67.62% 0.0123%
＜6961＞ エンプラス 396600 2536405.8 65.63% 0.0213%
＜453A＞ iS米カバコ 645930 222306.826 63.27% 0.0008%
＜6840＞ AKIBA 750100 449494.82 59.82% 0.1561%
＜4565＞ ネクセラファーマ 1151500 686615.58 56.86% 0.1565%
<1358> 上場2倍 17115 1258771.11 55.8% 0.0852%
<7707> PSS 151400 21315.52 55.33% 0.0817%
<7064> ハウテレビ 1800 846.58 54.79% -0.0034%
<5973> トーアミ 2200 748.92 49.23% 0.0131%
<7809> 壽屋 7500 6650.4 48.77% -0.0037%
<2148> ITM 111700 84336.3 46.83% -0.122%
<8281> ゼビオHD 166100 95954.78 45.09% -0.0212%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《AT》
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