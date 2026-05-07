ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（9時台）～ネクセラ、AKIBAなどがランクイン

2026年5月7日 10:08

印刷

記事提供元：フィスコ

*10:08JST 出来高変化率ランキング（9時台）～ネクセラ、AKIBAなどがランクイン
ネクセラ＜4565＞がランクイン（9時43分時点）。ストップ高。前週末取引終了後に、第1四半期決算を発表している。営業利益は32.44億円。前年同期は21.93億円の赤字だった。マイルストンの達成が7件と前年同期の1件から増加した。26年12月期営業利益は7.00-157.00億円予想。前期は84.62億円の赤字だった。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[5月7日　9:43　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜1487＞ 上米債HE　　　　 23329 　4917.633　 361.18% 0.0028%
＜2016＞ iF米710H　　　312710 　11859.134　 352.83% 0.0027%
＜1482＞ 米債ヘッジ　　　　　319522 　94330.268　 166.16% 0.0031%
＜1595＞ NZAMJリート　　68817 　36474.434　 152.42% -0.0026%
＜5951＞ ダイニチ工　　　　　57400 　20590.14　 130.41% 0.046%
＜6943＞ NKK　　　　　　　400 　682.4　 123.61% 0.0195%
＜4042＞ 東ソー　　　　　　　2452300 　2100496.88　 121.2% 0.1293%
＜5704＞ JMC　　　　　　　7600 　1206.72　 97.39% 0.0103%
＜6786＞ RVH　　　　　　　191400 　3780.84　 96.77% 0%
＜399A＞ 上日高50　　　　　189175 　146683.771　 81.76% 0.0092%
＜6798＞ SMK　　　　　　　30900 　51935.8　 80.74% 0.0781%
＜178A＞ GX革新優　　　　　48352 　42008.425　 77.3% 0.026%
＜7057＞ エヌ・シー・エヌ　　4000 　1852.82　 71.39% -0.0096%
＜2842＞ iFナ100ベ　　　9876 　53613.275　 71.21% -0.0402%
＜8052＞ 椿本興　　　　　　　110400 　137380.54　 70.01% 0.0132%
＜2080＞ PBR1倍割　　　　121430 　103471.998　 67.62% 0.0123%
＜6961＞ エンプラス　　　　　396600 　2536405.8　 65.63% 0.0213%
＜453A＞ iS米カバコ　　　　645930 　222306.826　 63.27% 0.0008%
＜6840＞ AKIBA　　　　　750100 　449494.82　 59.82% 0.1561%
＜4565＞ ネクセラファーマ　　1151500 　686615.58　 56.86% 0.1565%
<1358> 上場2倍　　　　　　17115 　1258771.11　 55.8% 0.0852%
<7707> PSS　　　　　　　151400 　21315.52　 55.33% 0.0817%
<7064> ハウテレビ　　　　　1800 　846.58　 54.79% -0.0034%
<5973> トーアミ　　　　　　2200 　748.92　 49.23% 0.0131%
<7809> 壽屋　　　　　　　　7500 　6650.4　 48.77% -0.0037%
<2148> ITM　　　　　　　111700 　84336.3　 46.83% -0.122%
<8281> ゼビオHD　　　　　166100 　95954.78　 45.09% -0.0212%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《AT》

関連記事