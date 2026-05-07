*10:00JST SDエンターテイメント---スタジオスターのキッズダンサーが大阪城ホールでのアーティスト公演に出演

SDエンターテイメント＜4650＞は1日、同社が運営するキッズ向けエンターテイメントスクール「スタジオスター」のメンバーが、2026年4月26日（日）に大阪城ホールで開催されたC＆Kの大阪城ホール公演「CK無謀な挑戦城！！火攻め、水攻め、ひょうきん攻め！！ in 大阪城ホール」にキッズダンサーとして出演したことを発表した。

「スタジオスター」は、3歳から通えるキッズ向けエンターテイメントスクールである。2026年5月1日時点で、大阪天六校・阪急伊丹駅前校・津藤方校・小倉駅前校の4校でスクールを展開しており、2026年5月26日（火）に、北海道札幌市で「スタジオスター ディノス札幌白石校」の開校を予定している。

同スクールは「好きなことで活躍したい子どもたちを応援する」をコンセプトに、ダンスを中心としたレッスンを通じて、一人ひとりの可能性を育む学びの場を提供しており、今後も子どもたちが自分の可能性に気づき、自信を持って一歩を踏み出せる機会を提供する。《KT》