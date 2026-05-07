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「株式」ADR日本株ランキング～全般買い優勢、シカゴは大阪日中比2690円高の62110円
*09:04JST 「株式」ADR日本株ランキング～全般買い優勢、シカゴは大阪日中比2690円高の62110円
「株式」ADR日本株ランキング～全般買い優勢、シカゴは大阪日中比2690円高の62110円
ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル156.37円換算）で、TDK＜6758＞、日立製作所＜6501＞、リクルートHD＜6098＞などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比2690円高の62110円。
米国株式市場は続伸。ダウ平均は612.34ドル高の49910.59ドル、ナスダックは512.82ポイント高の25838.95で取引を終了した。雇用関連指標が労働市場の安定を示したため、寄り付き後、上昇。イラン和平で合意に近いとの報道で、期待感にさらに買われたほか、原油価格の下落や金利の低下が好感され相場は続伸した。特にナスダックは、半導体アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）の好決算を好感した買いが押し上げ、終盤にかけ、上げ幅を拡大、連日、過去最高値を好感し、終了した。
6日のニューヨーク外為市場でドル・円は156円04銭から156円51銭まで上昇し、156円36銭で引けた。米、イランが戦争終結に向けた覚書で合意に近いとの報道を受け、原油価格下落で長期金利が低下、ドル売りに拍車がかかった。その後、ADP雇用統計が1年ぶり最大の伸びと、労働市場の底堅さを示したほか、ムサレム米セントルイス連銀総裁のタカ派発言で、ドル売りが後退した。ユーロ・ドルは1.1764ドルから1.1748ドルまで下落し、1.1748ドルで引けた。
NY原油先物6月限は大幅続落（NYMEX原油6月限終値：95.08 ↓7.19）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物6月限は、前営業日比－7.19ドル（－7.03％）の95.08ドルで通常取引を終了した。
「ADR上昇率上位5銘柄」（6日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 19.89 6220 796 14.6
8
6762 (TTDKY) アドバンテスト 197.00 30805 2990 10.7
5
8031 (MITSY) 東京エレク 166.40 52040 4590 9.6
7
6594 (NJDCY) 日本電産 4.20 2627 229 9.5
5
5802 (SMTOY) 住友電気工業 68.75 10750 850 8.5
9
「ADR下落率上位5銘柄」（6日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
1605 (IPXHY) 国際石油開発 25.59 4002 -116 -2.8
2
9104 (MSLOY) 川崎汽船 15.75 2463 -40.5 -1.6
2
7203 (TM.N) アイシン精機 15.09 2360 -17.5 -0.7
4
2801 (KIKOY) キッコーマン 18.30 1431 -3 -0.2
1
■そのたADR（6日）
7203 (TM.N) アイシン精機 15.09 0.08 2360 -17.
5
8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 7.00 0.15 5473 14
5
8035 (TOELY) 住友商事 44.64 1.05 6980 14
0
6758 (SONY.N) TDK 18.85 0.80 2948 172.
5
9432 (NTTYY) KDDI 16.40 0.21 2564 1
6
8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 3.01 0.02 941 2
5
6501 (HTHIY) 日立製作所 32.02 1.05 5007 21
2
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 19.89 1.63 6220 79
6
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -2.85 4819 11
4
4063 (SHECY) 信越化学工業 23.48 0.62 7343 23
9
8001 (ITOCY) 丸紅 376.40 6.90 5886 13
1
8316 (SMFG.N) みずほFG 8.85 0.32 6915 21
1
8031 (MITSY) 東京エレク 166.40 6.89 52040 459
0
6098 (RCRUY) リクルートHD 10.00 1.00 7819 45
8
4568 (DSNKY) 第一三共 16.93 0.33 2647 30.
5
9433 (KDDIY) 関西電力 7.90 0.21 2471 6
7
7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 13.10 0.54 1024 -96
3
8766 (TKOMY) 三井不動産 33.10 0.90 1725 3
2
7267 (HMC.N) スズキ 45.85 1.16 1792 3
9
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.97 0.34 5933 4
7
6902 (DNZOY) ファナック 22.72 0.73 7105 28
5
4519 (CHGCY) 中外製薬 26.98 0.57 8438 19
3
4661 (OLCLY) オリエンランド 14.30 0.39 2236 1
3
8411 (MFG.N) オリックス 34.10 0.87 5332 12
3
6367 (DKILY) ダイキン工業 14.96 0.39 23393 53
8
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.72 0.17 5229 -1
0
7741 (HOCPY) キヤノン 26.19 0.63 4095 7
8
6503 (MIELY) 三菱電機 80.55 2.76 6298 22
7
6981 (MRAAY) 日東電工 19.81 0.71 3098 10
3
7751 (CAJPY) 任天堂 12.26 0.16 7668 7
1
6273 (SMCAY) SMC 24.72 0.75 77309 207
9
7182 (JPPTY) 日産自動車 4.62 0.18 361 10.
3
6146 (DSCSY) ディスコ 49.80 1.70 77872 562
2
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.32 0.21 1926 7.
5
8053 (SSUMY) 三菱商事 34.48 0.95 5392 17
3
6702 (FJTSY) 富士通 20.05 0.48 3135 6
0
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 131.00 19.40 20484 5
9
5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.46 0.21 3271 4
0
6178 (JPPHY) 日本郵政 12.37 -0.25 1934 122.
5
8002 (MARUY) 三井物産 757.13 17.94 5920 15
5
6723 (RNECY) ルネサス 10.69 0.25 3343 13
8
6954 (FANUY) 京セラ 18.46 0.77 2887 140.
5
8725 (MSADY) 第一生命HD 18.59 0.50 1453 3
0
8801 (MTSFY) 三菱地所 28.83 0.87 4508 12
5
6301 (KMTUY) 小松製作所 42.91 1.19 6710 19
6
4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.36 0.23 2927 51.
5
6594 (NJDCY) 日本電産 4.20 0.39 2627 22
9
6857 (ATEYY) シスメックス 8.56 0.14 1339 7.
5
4543 (TRUMY) テルモ 12.82 0.21 2005 1
6
8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.63 0.31 1506 5
3
（時価総額上位50位、1ドル156.37円換
算）《AN》
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