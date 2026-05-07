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5/7の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:43JST 5/7
[強弱材料]
強気材料
・日経平均株価は上昇（59513.12、+228.20）
・NYダウは上昇（49910.59、+612.34）
・ナスダック総合指数は上昇（25838.95、+512.82）
・SOX指数は上昇（11472.76、+492.18）
・シカゴ日経225先物は上昇（62110、+2690）
・米長期金利は低下
・高市内閣による防衛費増額などの経済政策
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日中関係の緊迫化
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・米原油先物相場は下落（95.08、-7.19）
・ドル円相場（156.20-30）
・日銀政策委員会・金融政策決定会合議事要旨(3月18・19日分)
・4月マネタリーベース
・4月東京オフィス空室率
・4月米国チャレンジャー人員削減数
・米国新規失業保険申請件数(先週)
・1-3月期米国非農業部門労働生産性
・3月米国建設支出
・4月米国NY連銀インフレ期待
・3月米国消費者信用残高
・3月ユーロ圏小売売上高
・4月中国外貨準備高
・3月豪州貿易収支
・3月ドイツ製造業受注
・4月スイス失業率
・3月ブラジル鉱工業生産
・4月ブラジル貿易収支
・メキシコ中央銀行が政策金利発表
・英国地方選・スコットランド議会選《YY》
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