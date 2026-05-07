*08:43JST 5/7

[強弱材料]

強気材料

・日経平均株価は上昇（59513.12、+228.20）

・NYダウは上昇（49910.59、+612.34）

・ナスダック総合指数は上昇（25838.95、+512.82）

・SOX指数は上昇（11472.76、+492.18）

・シカゴ日経225先物は上昇（62110、+2690）

・米長期金利は低下

・高市内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日中関係の緊迫化

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・米原油先物相場は下落（95.08、-7.19）

・ドル円相場（156.20-30）

・日銀政策委員会・金融政策決定会合議事要旨(3月18・19日分)

・4月マネタリーベース

・4月東京オフィス空室率

・4月米国チャレンジャー人員削減数

・米国新規失業保険申請件数(先週)

・1-3月期米国非農業部門労働生産性

・3月米国建設支出

・4月米国NY連銀インフレ期待

・3月米国消費者信用残高

・3月ユーロ圏小売売上高

・4月中国外貨準備高

・3月豪州貿易収支

・3月ドイツ製造業受注

・4月スイス失業率

・3月ブラジル鉱工業生産

・4月ブラジル貿易収支

・メキシコ中央銀行が政策金利発表

・英国地方選・スコットランド議会選《YY》