*08:08JST NYの視点：米4月雇用統計：労働市場の底堅さ示唆か、ドル支援へ

米労働統計局が発表する4月雇用統計で失業率は3月と同様4.3％を維持する見込みとなっている。非農業部門雇用者数は＋6.5万人と3月＋17.8万人から伸び鈍化も安定が示唆する見込み。

また、雇用統計の先行指標のひとつ民間部門の雇用統計となるADP雇用統計の4 月分は＋10.9万人だった。昨年1月来の高水準。

最新の米先週分新規失業保険申請件数（4/25）はレイオフ少なく、帆と50年ぶり最低を記録した。

コンファレンスボードが発表した4月消費者信頼感指数で、エコノミストが雇用状況を判断するうえで注視している雇用が「十分」27.3と「困難」52.9の差は7.5。3月6.1からは改善。消費者の労働市場への著しい懸念は緩和した兆候が見られた。

一方、全米の製造業活動を示すISM製造業景況指数の雇用項目は予想外に活動縮小ペースを加速。ISM非製造業景況指数の雇用項目も依然活動縮小ペースにとどまった。

新規従業員の採用は依然、控えられているものの、雇用削減も限定的となっている証拠が多く見られる。いずれも、労働市場が依然底堅い証拠となっており、4月雇用統計が堅調な結果となると、ドル買いが再開すると見る。

■4月雇用先行指標

●ADP雇用統計：＋10.9万人（予想：＋12万人、3月：＋6.1万人）

●ISM製造業景況指数雇用：雇用：46.4（予想48.8、3月48.7）

●ISM非製造業景況指数雇用：雇用：48.0（予想48.3、3月45.2）

●コンファレンスボード消費者信頼感指数

雇用

十分：27.3（27.4）

不十分：52.9（51.3）

困難：19.8（21.3）

6か月先

増加：16.1（15.4）

減少：26.9（27.8）

不変：57.0（56.8）

所得

増加：18.6（19.2）

減少：12.3（13.6）

不変：69.1（67.2）

■市場予想

・米・非農業部門雇用者数：予想：+6.5万人、3月：＋17.8万人）

・米・失業率：予想4.3％、3月：4.3％

・米・平均時給：前月比＋0.3％、前年比+3.8％、3月：＋0.2％、+3.5％）《CS》