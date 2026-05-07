

[NYDow・NasDaq・CME（表）]

NYDOW;49,910.59;+612.34Nasdaq;25,838.94;+512.81CME225;62110;+2690(大証比)

[NY市場データ]

6日のNY市場は続伸。ダウ平均は612.34ドル高の49910.59ドル、ナスダックは512.82ポイント高の25838.95で取引を終了した。

雇用関連指標が労働市場の安定を示したため、寄り付き後、上昇。イラン和平で合意に近いとの報道で、期待感にさらに買われたほか、原油価格の下落や金利の低下が好感され相場は続伸した。特にナスダックは、半導体アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）の好決算を好感した買いが押し上げ、終盤にかけ、上げ幅を拡大、連日、過去最高値を好感し、終了。セクター別では半導体・同製造装置、運輸が上昇した一方、エネルギーが下落した。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比2690円高の62110円。ADR市場では、対東証比較（1ドル156.37円換算）で、TDK＜6758＞、日立製作所＜6501＞、リクルートHD＜6098＞などが上昇し、全般買い優勢。《YY》