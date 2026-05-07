*08:04JST 米国株式市場は続伸、ハイテクやイラン和平合意期待が主導

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（6日）

MAY6

Ｏ 60725（ドル建て）

Ｈ 62400

Ｌ 60685

Ｃ 62140 大証比+2720（イブニング比+30）

Vol 5726



MAY6

Ｏ 60720（円建て）

Ｈ 62370

Ｌ 60675

Ｃ 62110 大証比+2690（イブニング比+0）

Vol 24901

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（6日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル156.37円換算）で、TDK＜6758＞、日立製作所＜65

01＞、リクルートHD＜6098＞などが上昇し、全般買い優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) アイシン精機 15.09 0.08 2360 -17.

5

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 7.00 0.15 5473 14

5

8035 (TOELY) 住友商事 44.64 1.05 6980 14

0

6758 (SONY.N) TDK 18.85 0.80 2948 172.

5

9432 (NTTYY) KDDI 16.40 0.21 2564 1

6

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 3.01 0.02 941 2

5

6501 (HTHIY) 日立製作所 32.02 1.05 5007 21

2

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 19.89 1.63 6220 79

6

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -2.85 4819 11

4

4063 (SHECY) 信越化学工業 23.48 0.62 7343 23

9

8001 (ITOCY) 丸紅 376.40 6.90 5886 13

1

8316 (SMFG.N) みずほFG 8.85 0.32 6915 21

1

8031 (MITSY) 東京エレク 166.40 6.89 52040 459

0

6098 (RCRUY) リクルートHD 10.00 1.00 7819 45

8

4568 (DSNKY) 第一三共 16.93 0.33 2647 30.

5

9433 (KDDIY) 関西電力 7.90 0.21 2471 6

7

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 13.10 0.54 1024 -96

3

8766 (TKOMY) 三井不動産 33.10 0.90 1725 3

2

7267 (HMC.N) スズキ 45.85 1.16 1792 3

9

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.97 0.34 5933 4

7

6902 (DNZOY) ファナック 22.72 0.73 7105 28

5

4519 (CHGCY) 中外製薬 26.98 0.57 8438 19

3

4661 (OLCLY) オリエンランド 14.30 0.39 2236 1

3

8411 (MFG.N) オリックス 34.10 0.87 5332 12

3

6367 (DKILY) ダイキン工業 14.96 0.39 23393 53

8

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.72 0.17 5229 -1

0

7741 (HOCPY) キヤノン 26.19 0.63 4095 7

8

6503 (MIELY) 三菱電機 80.55 2.76 6298 22

7

6981 (MRAAY) 日東電工 19.81 0.71 3098 10

3

7751 (CAJPY) 任天堂 12.26 0.16 7668 7

1

6273 (SMCAY) SMC 24.72 0.75 77309 207

9

7182 (JPPTY) 日産自動車 4.62 0.18 361 10.

3

6146 (DSCSY) ディスコ 49.80 1.70 77872 562

2

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.32 0.21 1926 7.

5

8053 (SSUMY) 三菱商事 34.48 0.95 5392 17

3

6702 (FJTSY) 富士通 20.05 0.48 3135 6

0

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 131.00 19.40 20484 5

9

5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.46 0.21 3271 4

0

6178 (JPPHY) 日本郵政 12.37 -0.25 1934 122.

5

8002 (MARUY) 三井物産 757.13 17.94 5920 15

5

6723 (RNECY) ルネサス 10.69 0.25 3343 13

8

6954 (FANUY) 京セラ 18.46 0.77 2887 140.

5

8725 (MSADY) 第一生命HD 18.59 0.50 1453 3

0

8801 (MTSFY) 三菱地所 28.83 0.87 4508 12

5

6301 (KMTUY) 小松製作所 42.91 1.19 6710 19

6

4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.36 0.23 2927 51.

5

6594 (NJDCY) 日本電産 4.20 0.39 2627 22

9

6857 (ATEYY) シスメックス 8.56 0.14 1339 7.

5

4543 (TRUMY) テルモ 12.82 0.21 2005 1

6

8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.63 0.31 1506 5

3

（時価総額上位50位、1ドル156.37円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（6日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 19.89 6220 796 14.6

8

6762 (TTDKY) アドバンテスト 197.00 30805 2990 10.7

5

8031 (MITSY) 東京エレク 166.40 52040 4590 9.6

7

6594 (NJDCY) 日本電産 4.20 2627 229 9.5

5

5802 (SMTOY) 住友電気工業 68.75 10750 850 8.5

9

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（6日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

1605 (IPXHY) 国際石油開発 25.59 4002 -116 -2.8

2

9104 (MSLOY) 川崎汽船 15.75 2463 -40.5 -1.6

2

7203 (TM.N) アイシン精機 15.09 2360 -17.5 -0.7

4

2801 (KIKOY) キッコーマン 18.30 1431 -3 -0.2

1

「米国株式市場概況」（6日）

ＮＹＤＯＷ

終値：49910.59 前日比：612.34

始値：49442.19 高値：50011.53 安値：49442.19

年初来高値：50188.14 年初来安値：45166.64

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：25838.94 前日比：512.82

始値：25495.17 高値：25850.19 安値：25464.44

年初来高値：25838.94 年初来安値：20794.64

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：7365.12 前日比：105.90

始値：7294.14 高値：7369.22 安値：7294.14

年初来高値：7365.12 年初来安値：6343.72

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.934％ 米10年国債 4.346％

米国株式市場は続伸。ダウ平均は612.34ドル高の49910.59ドル、ナスダックは512.8

2ポイント高の25838.95で取引を終了した。

雇用関連指標が労働市場の安定を示したため、寄り付き後、上昇。イラン和平で合

意に近いとの報道で、期待感にさらに買われたほか、原油価格の下落や金利の低下

が好感され相場は続伸した。特にナスダックは、半導体アドバンスト・マイクロ・

デバイセズ（AMD）の好決算を好感した買いが押し上げ、終盤にかけ、上げ幅を拡

大、連日、過去最高値を好感し、終了。セクター別では半導体・同製造装置、運輸

が上昇した一方、エネルギーが下落した。

半導体のアドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）は第1四半期決算で調整後の1

株当たり利益が予想を上回ったほか、人工知能（AI）センター顧客からの受注急増

で強い売り上げ見通しを示し、続伸。半導体のエヌビディア（NVDA）はAIインフラ

拡充を目的とし、光ファイバーメーカー、コーニング（GLW）の株式購入権を購入し

たことが当局への届け出で明らかになり、上昇。コーニング（GLW）も買われた。

エンターテインメントのウォルト・ディズニー・カンパニー（DIS）は第2四半期の

調整後1株当たり利益が予想を上回り、上昇。ヘルスケアのCVSヘルス（CVS）は第1

四半期決算の内容が予想を上回り、医療福利セグメントの改善で通期見通しを引き

上げ、買われた。

テクノロジー会社のアップラビン（APP）は取引終了後に四半期決算を発表。1株当

たり利益が予想を上回り、時間外取引で買われている。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》