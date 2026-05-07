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今日の注目スケジュール：豪貿易収支、独製造業受注、欧ユーロ圏小売売上高など

2026年5月7日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：豪貿易収支、独製造業受注、欧ユーロ圏小売売上高など
＜国内＞
08:50　日銀政策委員会・金融政策決定会合議事要旨(3月18・19日分)
08:50　マネタリーベース(4月)　　11.6％
11:00　東京オフィス空室率(4月)　　2.22％


＜海外＞
10:30　豪・貿易収支(3月)　　56.86億豪ドル
15:00　独・製造業受注(3月)　　0.9％
16:00　スイス・失業率(4月)　　3.1％
18:00　欧・ユーロ圏小売売上高(3月)　　-0.2％
20:30　米・チャレンジャー人員削減数(4月)　　-78.0％
21:00　ブ・鉱工業生産(3月)　　0.9％
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)
21:30　米・非農業部門労働生産性(1-3月)　　1.8％
23:00　米・建設支出(3月)　　-0.3％
24:00　米・NY連銀インフレ期待(4月)　　3.42％
27:00　ブ・貿易収支(4月)　　64.05億ドル
28:00　メキシコ・中央銀行が政策金利発表　　6.75％
28:00　米・消費者信用残高(3月)　　94.84億ドル


中・外貨準備高(4月)　　3兆3421億2千万ドル

英・地方選・スコットランド議会選


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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