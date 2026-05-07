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今日の注目スケジュール：豪貿易収支、独製造業受注、欧ユーロ圏小売売上高など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：豪貿易収支、独製造業受注、欧ユーロ圏小売売上高など
＜国内＞
08:50 日銀政策委員会・金融政策決定会合議事要旨(3月18・19日分)
08:50 マネタリーベース(4月) 11.6％
11:00 東京オフィス空室率(4月) 2.22％
＜海外＞
10:30 豪・貿易収支(3月) 56.86億豪ドル
15:00 独・製造業受注(3月) 0.9％
16:00 スイス・失業率(4月) 3.1％
18:00 欧・ユーロ圏小売売上高(3月) -0.2％
20:30 米・チャレンジャー人員削減数(4月) -78.0％
21:00 ブ・鉱工業生産(3月) 0.9％
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週)
21:30 米・非農業部門労働生産性(1-3月) 1.8％
23:00 米・建設支出(3月) -0.3％
24:00 米・NY連銀インフレ期待(4月) 3.42％
27:00 ブ・貿易収支(4月) 64.05億ドル
28:00 メキシコ・中央銀行が政策金利発表 6.75％
28:00 米・消費者信用残高(3月) 94.84億ドル
中・外貨準備高(4月) 3兆3421億2千万ドル
英・地方選・スコットランド議会選
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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