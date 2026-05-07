*05:52JST NY株式：NYダウは612.34ドル高、ハイテクやイラン和平合意期待が主導

米国株式市場は続伸。ダウ平均は612.34ドル高の49910.59ドル、ナスダックは512.82ポイント高の25838.95で取引を終了した。

雇用関連指標が労働市場の安定を示したため、寄り付き後、上昇。イラン和平で合意に近いとの報道で、期待感にさらに買われたほか、原油価格の下落や金利の低下が好感され相場は続伸した。特にナスダックは、半導体アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）の好決算を好感した買いが押し上げ、終盤にかけ、上げ幅を拡大、連日、過去最高値を好感し、終了。セクター別では半導体・同製造装置、運輸が上昇した一方、エネルギーが下落した。

半導体のアドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）は第1四半期決算で調整後の1株当たり利益が予想を上回ったほか、人工知能（AI）センター顧客からの受注急増で強い売り上げ見通しを示し、続伸。半導体のエヌビディア（NVDA）はAIインフラ拡充を目的とし、光ファイバーメーカー、コーニング（GLW）の株式購入権を購入したことが当局への届け出で明らかになり、上昇。コーニング（GLW）も買われた。

エンターテインメントのウォルト・ディズニー・カンパニー（DIS）は第2四半期の調整後1株当たり利益が予想を上回り、上昇。ヘルスケアのCVSヘルス（CVS）は第1四半期決算の内容が予想を上回り、医療福利セグメントの改善で通期見通しを引き上げ、買われた。

テクノロジー会社のアップラビン（APP）は取引終了後に四半期決算を発表。1株当たり利益が予想を上回り、時間外取引で買われている。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》