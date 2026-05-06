*07:52JST 米国株式市場は反発、イラン停戦維持を好感

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（5日）

MAY5

Ｏ 59555（ドル建て）

Ｈ 60775

Ｌ 59335

Ｃ 60640 大証比+1220（イブニング比+20）

Vol 3653



MAY5

Ｏ 59535（円建て）

Ｈ 60750

Ｌ 59330

Ｃ 60620 大証比+1200（イブニング比+0）

Vol 14740

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（5日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル157.88円換算）で、日立製作所＜6501＞、東京エ

レクトロン＜8031＞、ファナック＜6902＞などが上昇し、全般買い優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) アイシン精機 15.01 0.00 2370 -7.

5

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 6.85 0.05 5407 7

9

8035 (TOELY) 住友商事 43.59 0.55 6882 4

2

6758 (SONY.N) TDK 18.05 0.32 2850 74.

5

9432 (NTTYY) KDDI 16.19 0.07 2556

8

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.98 0.01 943 2

7

6501 (HTHIY) 日立製作所 30.97 0.62 4890 9

5

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 18.26 0.31 5766 34

2

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -2.54 4866 16

1

4063 (SHECY) 信越化学工業 22.86 0.27 7218 11

4

8001 (ITOCY) 丸紅 369.50 6.36 5834 7

9

8316 (SMFG.N) みずほFG 8.53 0.12 6734 3

0

8031 (MITSY) 東京エレク 159.51 4.71 50367 291

7

6098 (RCRUY) リクルートHD 9.00 0.00 7105 -25

6

4568 (DSNKY) 第一三共 16.60 0.19 2621 4.

5

9433 (KDDIY) 関西電力 7.69 -0.07 2428 2

4

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 12.56 0.11 991 -99

6

8766 (TKOMY) 三井不動産 32.20 0.30 1695

2

7267 (HMC.N) スズキ 44.69 0.42 1764 1

1

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.63 0.00 5883 -

3

6902 (DNZOY) ファナック 21.99 0.41 6944 12

4

4519 (CHGCY) 中外製薬 26.41 -0.02 8339 9

4

4661 (OLCLY) オリエンランド 13.91 -0.05 2196 -2

7

8411 (MFG.N) オリックス 33.23 0.37 5246 3

7

6367 (DKILY) ダイキン工業 14.57 0.12 23003 14

8

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.55 -0.01 5226 -1

3

7741 (HOCPY) キヤノン 25.56 0.05 4035 1

8

6503 (MIELY) 三菱電機 77.79 1.31 6141 7

0

6981 (MRAAY) 日東電工 19.10 0.12 3016 2

1

7751 (CAJPY) 任天堂 12.10 -0.06 7641 4

4

6273 (SMCAY) SMC 23.97 0.25 75688 45

8

7182 (JPPTY) 日産自動車 4.44 -0.02 350 -0.

7

6146 (DSCSY) ディスコ 48.10 1.20 75940 369

0

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.11 -0.01 1912 -6.

5

8053 (SSUMY) 三菱商事 33.53 0.31 5294 7

5

6702 (FJTSY) 富士通 19.57 0.27 3090 1

5

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 124.02 12.42 19580 -84

5

5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.25 0.01 3237

6

6178 (JPPHY) 日本郵政 12.62 0.00 1992 180.

5

8002 (MARUY) 三井物産 739.19 9.28 5835 7

0

6723 (RNECY) ルネサス 10.44 0.34 3297 9

2

6954 (FANUY) 京セラ 17.69 -0.12 2793 46.

5

8725 (MSADY) 第一生命HD 18.09 0.16 1428

5

8801 (MTSFY) 三菱地所 27.96 0.31 4414 3

1

6301 (KMTUY) 小松製作所 41.72 0.45 6587 7

3

4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.13 0.07 2883 7.

5

6594 (NJDCY) 日本電産 3.81 0.03 2406

8

6857 (ATEYY) シスメックス 8.42 0.02 1329 -2.

5

4543 (TRUMY) テルモ 12.61 0.01 1991

2

8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.32 0.11 1471 1

8

（時価総額上位50位、1ドル157.88円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（5日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6178 (JPPHY) 日本郵政 12.62 1992 180.5 9.9

6

8802 (MITEY) 住友不動産 16.00 5052 317 6.6

9

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 18.26 5766 342 6.3

1

8031 (MITSY) 東京エレク 159.51 50367 2917 6.1

5

6762 (TTDKY) アドバンテスト 186.00 29366 1551 5.5

8

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（5日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 124.02 19580 -845 -4.1

4

6098 (RCRUY) リクルートHD 9.00 7105 -256 -3.4

8

4661 (OLCLY) オリエンランド 13.91 2196 -27 -1.2

1

4507 (SGIOY) 塩野義製薬 9.84 3107 -21 -0.6

7



「米国株式市場概況」（5日）

ＮＹＤＯＷ

終値：49298.25 前日比：356.35

始値：49037.12 高値：49365.22 安値：49009.11

年初来高値：50188.14 年初来安値：45166.64

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：25326.13 前日比：258.33

始値：25258.88 高値：25361.05 安値：25217.16

年初来高値：25326.13 年初来安値：20794.64

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：7259.22 前日比：58.47

始値：7233.62 高値：7273.26 安値：7233.62

年初来高値：7259.22 年初来安値：6343.72

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.989％ 米10年国債 4.425％

米国株式市場は反発。ダウ平均は356.35ドル高の49298.25ドル、ナスダックは258.3

3ポイント高の25326.13で取引を終了した。

へグセス国防長官が停戦維持を確認したため安心感に、寄り付き後、上昇。原油価

格の下落を好感した買いや、金利の低下、半導体インテル（INTC）がけん引し、相

場は続伸した。終盤にかけ上げ幅を拡大し、ナスダックは過去最高値を更新し、終

了。セクター別では半導体・同製造装置、テクノロジー・ハード・機器が上昇した

一方、ソフトウエア・サービスが下落した。

半導体インテル（INTC）は携帯端末のアップル（AAPL）が自社製端末の主要プロセ

ッサー製造につき同社、および韓国のサムスン電子と協議を行ったとの報道を受

け、潜在的な売り上げ増期待に、上昇。アップル（AAPL）も上昇した。ディスカウ

ント小売のターゲット（TGT）は、今月の第1四半期決算で業績底入れの可能性を指

摘し、アナリストが投資判断を引き上げ、上昇。オンライン決済のペイパル・ホー

ルディングス（PYPL）は業績見通しが冴えず、下落。暗号資産の取引プラットフォ

ームを提供するコインベース（COIN）は14％の従業員削減計画を発表し、下落し

た。

半導体のアドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）は取引終了後に第1四半期決

算を発表。1株当たり利益は予想を上回ったほか、第2四半期売上高見通しも予想を

上回り、時間外取引で買われている。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》