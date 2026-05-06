*06:16JST NY株式：NYダウは356.35ドル高、イラン停戦維持を好感

米国株式市場は反発。ダウ平均は356.35ドル高の49298.25ドル、ナスダックは258.33ポイント高の25326.13で取引を終了した。

へグセス国防長官が停戦維持を確認したため安心感に、寄り付き後、上昇。原油価格の下落を好感した買いや、金利の低下、半導体インテル（INTC）がけん引し、相場は続伸した。終盤にかけ上げ幅を拡大し、ナスダックは過去最高値を更新し、終了。セクター別では半導体・同製造装置、テクノロジー・ハード・機器が上昇した一方、ソフトウエア・サービスが下落した。

半導体インテル（INTC）は携帯端末のアップル（AAPL）が自社製端末の主要プロセッサー製造につき同社、および韓国のサムスン電子と協議を行ったとの報道を受け、潜在的な売り上げ増期待に、上昇。アップル（AAPL）も上昇した。ディスカウント小売のターゲット（TGT）は、今月の第1四半期決算で業績底入れの可能性を指摘し、アナリストが投資判断を引き上げ、上昇。オンライン決済のペイパル・ホールディングス（PYPL）は業績見通しが冴えず、下落。暗号資産の取引プラットフォームを提供するコインベース（COIN）は14％の従業員削減計画を発表し、下落した。

半導体のアドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）は取引終了後に第1四半期決算を発表。1株当たり利益は予想を上回ったほか、第2四半期売上高見通しも予想を上回り、時間外取引で買われている。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》