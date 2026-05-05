*23:53JST 【市場反応】米・3月JOLT求人件数/3月新築住宅販売件数は予想上回る、ドルは原油安で軟調

米労働統計局が発表した3月JOLT求人件数は686.6万件と、2月692.2万件から減少し、年初来で最低となったが、予想を上回った。同時刻に発表された米3月新築住宅販売件数は前月比＋7.4％の68.2万戸と、2月63.5万戸から増加し、予想を上回った。年初来で最高。

事前に発表された米4月サービス業PMI確定値は51.0と、予想外に速報51.3から下方修正された。ただ、3月の活動縮小となった49.8からは活動拡大となる50を回復した。同月総合PMI確定値は51.7と、予想外に速報52.0から下方修正された。3月50.3からは上昇した。

ドルは軟調に推移。ドル・円は157円71銭で高止まりとなった。ユーロ・ドルは1.1685ドルから1.1705ドルまで上昇、ポンド・ドルは1.1692ドルから1.1705ドルまで上昇した。

【経済指標】

・米・4月サービス業PMI確定値：51.0（予想：51.3、速報51.3）

・米・4月総合PMI確定値：51.7（予想：52.1、速報52.0）

・米・3月JOLT求人件数：686.6万件（予想：685万件、2月：692.2万件←688.2万件）

・米・3月新築住宅販売件数：68.2万戸（予想：65.2万戸、2月63.5万戸）《KY》