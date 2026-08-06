*17:12JST 東京為替：ドル・円は小じっかり、午後はじり高

6日の東京市場で小じっかり。中東情勢の不透明感は後退し、原油安を背景としたドル売りで朝方に157円56銭まで値を下げた。ただ、ドルは割安感から買戻しが入り、午後は底堅く推移。夕方にかけてもドル買いでじりだかとなり、157円89銭まで切り返した。

・ユ-ロ・円は182円33銭から182円09銭まで値を下げた。

・ユ-ロ・ドルはユ-ロ・ドルは1.1559ドルから1.1539ドルまで下落した。

・日経平均株価：始値65,896.00円、高値65,983.13円、安値64,942.07円、終値65,683.26円(前日比617.18円安)

・17時時点：ドル・円157円80-90銭、ユ-ロ・円182円10-20銭

【要人発言】

・デイリー米サンフランシスコ連銀総裁

「供給ショックが一時的なインフレ急上昇を引き起こす」

「長期的なインフレ予想は十分に安定」

「金利政策の設定において様々な種類のリスクに直面」

「7月の金利据え置きを完全に支持」

「インフレ状況が手に負えなくなれば、行動を起こす準備をしておくべき」

【経済指標】

・豪・貿易収支(6月)：+19.29億豪ドル、前回-30.18億豪ドル→-23.67億豪ドル

・独・製造業受注(6月)：前月比+3.1％、予想+1.0％、前回+1.9％→+0.3％

・スイス・失業率(7月)：3.0％、予想3.0％、前回2.9％《TY》