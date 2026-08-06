*16:46JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は3日ぶり反落、東エレクやソフトバンクGが2銘柄で約535円分押し下げ

6日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり168銘柄、値下がり56銘柄、変わらず1銘柄となった。

前日5日の米国株式市場はまちまち。主要企業の好決算や対イラン和平合意期待に、寄り付き後、上昇。根強い利上げ観測に長期金利が上昇したほか、スペースXやアドバンスト・マイクロ・デバイセズが重しとなりナスダックは下落に転じた。ダウは終盤にかけ失速も連日過去最高値を更新し、主要指数は高安まちまちで終了した。米株式市場の動向を横目に、本日の日経平均は反落して取引を開始した。寄り付き後は、米国でナスダックが下落に転じた流れを引き継ぎ、前日急伸した東エレク＜8035＞やアドバンテス＜6857＞など指数寄与度の大きい値がさ半導体株に利益確定の売りが先行した。根強い米利上げ観測を背景とした長期金利の上昇も重荷となるなか、日経平均は時間の経過とともに下げ幅を拡大し、一時65000円を割る水準まで切り下げた。ただ、後場以降は軟調もみ合い展開となり、65500円を超えて推移した。決算を手掛かりとした個別物色は活発で、好業績銘柄への資金流入が相場の下支え要因となった。

大引けの日経平均は前営業日比617.18円安の65683.26円となった。東証プライム市場の売買高26億7117万株、売買代金は9兆6880億円だった。業種別では、繊維製品、医薬品、その他製品などが上昇した一方で、非鉄金属、ガラス・土石製品、電気機器などが下落した。東証プライム市場の値上がり銘柄は72％、対して値下がり銘柄は25％となっている。

値下がり寄与トップは東エレク＜8035＞となり1銘柄で日経平均を約323円押し下げた。同2位はソフトバンクG＜9984＞となり、アドバンテスト＜6857＞、キオクシアHD＜285A＞、フジクラ＜5803＞、イビデン＜4062＞、TDK＜6762＞などがつづいた。

一方、値上がり寄与トップはファーストリテ＜9983＞となり1銘柄で日経平均を約162円押し上げた。同2位はバンナムHD＜7832＞となり、オムロン＜6645＞、キッコーマン＜2801＞、花王＜4452＞、豊田通商＜8015＞、アステラス薬＜4503＞などがつづいた。



*15:30現在

日経平均株価 65683.26(-617.18)

値上がり銘柄数 168(寄与度+785.71)

値下がり銘柄数 56(寄与度-1402.89)

変わらず銘柄数 1



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9983＞ ファーストリテ 78890 2020 162.51

＜7832＞ バンナムHD 4885 478 48.07

＜6645＞ オムロン 6819 888 29.77

＜2801＞ キッコーマン 1770 176 29.50

＜4452＞ 花王 3597 409 27.42

＜8015＞ 豊田通商 7460 217 21.82

＜4503＞ アステラス製薬 2288.5 129.5 21.71

＜9433＞ KDDI 2901 44.5 17.90

＜4385＞ メルカリ 4921 511 17.13

＜6098＞ リクルートHD 12845 125 12.57

＜4578＞ 大塚HD 12170 365 12.24

＜6988＞ 日東電工 3489 69 11.57

＜7203＞ トヨタ自動車 2983.5 69 11.57

<9843> ニトリHD 2750 130 10.89

<8058> 三菱商事 4748 107 10.76

<6758> ソニーG 3626 61 10.22

<8001> 伊藤忠商事 2034 55.5 9.30

<7453> 良品計画 4395 135 9.05

<5713> 住友金属鉱山 9088 525 8.80

<7733> オリンパス 1872 65 8.72

○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜8035＞ 東エレク 55330 -3220 -323.82

＜9984＞ ソフトバンクG 5695 -263 -211.59

＜6857＞ アドバンテ 32930 -790 -190.67

＜285A＞ キオクシアHD 48740 -5560 -130.47

＜5803＞ フジクラ 4596 -477 -95.94

＜4062＞ イビデン 19010 -1320 -88.50

＜6762＞ TDK 3013 -137 -68.89

<6920> レーザーテック 43330 -3350 -44.92

<6976> 太陽誘電 9939 -1226 -41.10

<6981> 村田製作所 7421 -408 -32.82

<5802> 住友電気工業 2158.5 -213 -28.56

<6146> ディスコ 61590 -2150 -14.41

<6479> ミネベアミツミ 3736 -360 -12.07

<5706> 三井金属鉱業 31970 -3410 -11.43

<6971> 京セラ 3830 -36 -9.65

<2802> 味の素 5196 -137 -9.19

<7741> HOYA 25475 -425 -7.12

<6861> キーエンス 85530 -1850 -6.20

<4021> 日産化学 7563 -180 -6.03

<6361> 荏原製作所 5852 -167 -5.60《CS》