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東証業種別ランキング：非鉄金属が下落率トップ
*16:44JST 東証業種別ランキング：非鉄金属が下落率トップ
非鉄金属が下落率トップ。そのほかガラス・土石製品、電気機器、金属製品、情報・通信業なども下落。一方、繊維業が上昇率トップ。そのほか医薬品、その他製品、食料品、水産・農林業なども上昇。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 繊維業 ／ 1,009.38 ／ 5.35
2. 医薬品 ／ 3,904.74 ／ 2.90
3. その他製品 ／ 6,165.79 ／ 2.61
4. 食料品 ／ 2,896.87 ／ 2.46
5. 水産・農林業 ／ 738.96 ／ 2.34
6. 卸売業 ／ 5,910.01 ／ 1.91
7. 鉱業 ／ 1,028.13 ／ 1.90
8. 小売業 ／ 2,376.26 ／ 1.87
9. ゴム製品 ／ 6,301.14 ／ 1.86
10. 海運業 ／ 2,218.27 ／ 1.79
11. 輸送用機器 ／ 4,844.5 ／ 1.63
12. 鉄鋼 ／ 836.97 ／ 1.55
13. パルプ・紙 ／ 692.2 ／ 1.45
14. 石油・石炭製品 ／ 2,751.04 ／ 1.38
15. サービス業 ／ 3,925.51 ／ 1.36
16. 銀行業 ／ 741.56 ／ 1.21
17. 化学工業 ／ 3,169.32 ／ 0.99
18. 証券業 ／ 975.23 ／ 0.98
19. 不動産業 ／ 2,481.68 ／ 0.92
20. 電力・ガス業 ／ 670.36 ／ 0.86
21. 陸運業 ／ 2,244.04 ／ 0.82
22. 保険業 ／ 4,062.47 ／ 0.66
23. 建設業 ／ 2,620.45 ／ 0.54
24. 空運業 ／ 251.87 ／ 0.37
25. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,713.73 ／ 0.25
26. その他金融業 ／ 1,632.3 ／ 0.16
27. 機械 ／ 5,032.71 ／ -0.40
28. 精密機器 ／ 14,354.96 ／ -0.45
29. 情報・通信業 ／ 7,970.59 ／ -0.57
30. 金属製品 ／ 2,048.86 ／ -1.40
31. 電気機器 ／ 8,497.18 ／ -1.98
32. ガラス・土石製品 ／ 2,372.05 ／ -2.09
33. 非鉄金属 ／ 5,605.22 ／ -5.62《CS》
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