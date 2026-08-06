*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1アルコニックス、イビデン、ユニオンツールなど

銘柄名<コード>5日終値⇒前日比

新日科学＜2395＞ 1350 +113

上期業績予想を上方修正。

洋缶HD＜5901＞ 4239 +244

27年3月期業績予想を上方修正。自社株買いも発表。

プレス工＜7246＞ 937 +75

27年3月期業績と配当予想を上方修正。

ハークスレイホールディングス＜7561＞ 705 +42

上期業績予想を上方修正。

アルコニックス＜3036＞ 3160 +501

27年3月期業績と配当予想を上方修正。

SUBARU＜7270＞ 2475.5 -108.5

第1四半期営業利益44.3％減。

イビデン＜4062＞ 20330 +4000

通期予想は想定以上の上方修正に。

ヤマハ発動機＜7272＞ 1805 +294

4-6月期実績・通期予想ともにコンセンサス大幅上振れ。

ユニオンツール＜6278＞ 19100 +2750

イビデンの好決算も思惑材料に。

オークネット＜3964＞ 1470 +144

上方修正に加えて特別配当・特別優待を実施へ。

山一電機＜6941＞ 10260 +1120

本日決算発表が予定されている。

荒川化学工業＜4968＞ 2337 +400

決算発表接近も期待材料。

ラサ工業＜4022＞ 2262 +327

AI関連リバウンドの流れに乗る。

長瀬産業＜8012＞ 1272.5 +114

第1四半期は想定以上の大幅増益で好進捗。

日東紡績＜3110＞ 3555 +385

売り込まれてきたAI関連としてリバウンド。

ソフトバンクグループ＜9984＞ 5958 +730

アームなど海外ハイテク株高の流れを好感。

古河電気工業＜5801＞ 3919 +353

光ファイバーや光ファイバーケーブルの生産能力を増強と発表。

レゾナック＜4004＞ 16175 +1490

AI関連の主力処で強い動き目立つ。

日本マイクロニクス＜6871＞ 15920 +1490

米SOX指数の上昇などで買い安心感。

大同メタル工業＜7245＞ 1531 +129

DC向け発電機用エンジン軸受の生産能力増強を引き続き材料視も

住友電気工業<5802> 2371.5 +210

コーニング急騰なども刺激。

日本電波工業<6779> 2973 +277

AIインフラ関連が本日は強い動きで。

村田製作所<6981> 7829 +700

米ハイテク株高の流れ支援にリバウンド継続。

三井金属<5706> 35380 +3480

AI関連の主力処に見直し買い向かい。

KOA<6999> 2665 +239

好決算発表後の急落からリバウンド続く。

武蔵精密工業<7220> 3570 +285

売り込まれたAI関連見直す動きにも。

ウシオ電機<6925> 4360 +347

第1四半期大幅増収増益で。《CS》