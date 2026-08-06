ココナラ、役務提供プラットフォームで日本初のAnthropic「Claude」対応を開始

■ChatGPTに続く対応第2弾

ココナラ<4176>(東証グロース)は8月5日、Anthropicの対話型AI「Claude」上でスキルマーケット「ココナラ」を利用できる「ココナラ for Claude」の提供を開始した。Anthropicの審査を経て公式コネクタディレクトリに承認・掲載されたもので、役務提供プラットフォームとして日本初の取り組みとしている。

利用者はClaudeとの会話画面を離れず、760種類以上のカテゴリを横断してサービスを探せる。ココナラに出品された累積100万件超のサービスへ接続し、相談内容に応じた専門家や役務を検索・検討できる環境を整えた。

2026年6月に開始した「ココナラ for ChatGPT」に続く対話型AI対応の第2弾となる。主要AIサービスとの接点を広げ、利用者が課題整理から専門家への発注までを円滑に進められる導線を強化する。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【どう見るこの株】ソフトバンクグループ、９０００円台から急落――５０００円台で問われる「ＡＩ投資」の真価（2026/7/25）

・キオクシアＨＤ株は再び上昇相場へ向かうか、ＡＩ需要と７月３１日決算が試金石（2026/7/23）

・【どう見るこの株】ファーストリテイリング、最終利益５０００億円へ上方修正、時価総額はインディテックスに次ぎ世界２位（2026/7/10）

・【どう見るこの相場】株安・円安・債券安を追い風に変える――決算発表で狙う「逆転銘柄」（2026/7/27）

