*17:08JST 国内金は円高が重石 サンワード証券の陳氏

皆さん、こんにちは。今回は、金についてのレポートを紹介します。

陳さんはまず、『国内金は円高が重石』と述べています。

続けて、『先週のNY金（12月）は、中東情勢や米連邦公開市場委員会（FOMC）を受けて下落したが、週終値は4100ドルを回復。週終値は4107．00ドル』と伝えています。

次に、『週明け3日のNY金は続落。前週末比16．50ドル安の1オンス＝4090．50ドル。トランプ米大統領が週末、対イラン攻撃の取りやめを表明したことを受け、原油相場が下落し、金相場は反発した』と伝えています。

陳さんは、『今週は7日発表の7月米雇用統計に向け、4日の雇用動態調査（JOLTS）、5日のADP全米雇用報告、6日の週間新規失業保険申請件数などで一喜一憂する展開が予想される。市場予想では、雇用統計の非農業部門就業者数の伸びは前月の5万7000人から大幅に増加する見込みで、予想通りならば利上げ懸念で金の上値は重くなりそうだ』と考察しています。NY金予想レンジは、『3900～4300ドル』を想定しています。

一方、『政府・日銀は7月30日に約3カ月ぶりの介入を実施し、ドル円は1ドル＝162円台後半から157円台に5円近く下落した。米当局も金融機関に為替相場の水準を照会するレートチェックを行った』と伝え、『その後は買い戻されて160円まで戻すも日米当局が31日に断続的に円買い介入を行った結果、ドル円相場は再び157円台に下落した。週明け3日は、ロスカットの売りが膨らみ一時155円21銭まで円高が進んだ』と解説しています。

また、『31日の日銀金融政策会合は現状維持だった』と述べています。

そして、『NY金（12月）が4100ドル前後で推移する中、金ETFは、円高の影響を受けて、3日には節目の60000円を下回り、57708円の安値をつけた。日米協調介入は2011年の東日本大震災直後以来15年ぶり。円買い介入ではアジア通貨危機時の1998年以来28年ぶりとなった。円高基調を受けて金は上値の重い展開になりそうだ』と考察しています。金ETF予想レンジ『57000～61000円』を想定しています。



参考にしてみてくださいね。

上記の詳細コメントは、ブログ「テクニカルマイスター」の8月4日付「国内金は円高が重石」にまとめられていますので、ご興味があればご覧ください。《CS》