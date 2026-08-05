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東証業種別ランキング：非鉄金属が上昇率トップ
*15:43JST 東証業種別ランキング：非鉄金属が上昇率トップ
非鉄金属が上昇率トップ。そのほかガラス・土石製品、情報・通信業、電気機器、金属製品なども上昇。一方、海運業が下落率トップ。そのほか鉱業、倉庫・運輸関連業、水産・農林業、電力・ガス業なども下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 非鉄金属 ／ 5,939.17 ／ 9.08
2. ガラス・土石製品 ／ 2,422.66 ／ 4.64
3. 情報・通信業 ／ 8,016.13 ／ 4.60
4. 電気機器 ／ 8,669.09 ／ 4.16
5. 金属製品 ／ 2,077.97 ／ 3.61
6. その他金融業 ／ 1,629.76 ／ 2.87
7. 銀行業 ／ 732.7 ／ 2.67
8. 化学工業 ／ 3,138.16 ／ 2.62
9. 証券業 ／ 965.79 ／ 2.51
10. 鉄鋼 ／ 824.18 ／ 2.41
11. 繊維業 ／ 958.12 ／ 2.37
12. 空運業 ／ 250.93 ／ 2.06
13. 輸送用機器 ／ 4,767.02 ／ 1.31
14. ゴム製品 ／ 6,186.38 ／ 1.28
15. 保険業 ／ 4,035.89 ／ 1.11
16. サービス業 ／ 3,872.68 ／ 0.96
17. 食料品 ／ 2,827.32 ／ 0.90
18. 不動産業 ／ 2,459.08 ／ 0.82
19. 建設業 ／ 2,606.42 ／ 0.80
20. 機械 ／ 5,053.05 ／ 0.75
21. 精密機器 ／ 14,419.99 ／ 0.51
22. パルプ・紙 ／ 682.34 ／ 0.47
23. その他製品 ／ 6,008.96 ／ 0.23
24. 医薬品 ／ 3,794.67 ／ -0.10
25. 石油・石炭製品 ／ 2,713.49 ／ -0.10
26. 卸売業 ／ 5,799.51 ／ -0.21
27. 陸運業 ／ 2,225.74 ／ -0.50
28. 小売業 ／ 2,332.6 ／ -0.79
29. 電力・ガス業 ／ 664.65 ／ -0.87
30. 水産・農林業 ／ 722.08 ／ -0.95
31. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,702.19 ／ -1.97
32. 鉱業 ／ 1,008.95 ／ -2.15
33. 海運業 ／ 2,179.31 ／ -2.93《CS》
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