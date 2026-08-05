*15:01JST ユミルリンク---Cuenote FCのUI・UX刷新と新バージョン提供開始

ユミルリンク＜4372＞は4日、メール配信システム「Cuenote FC」のUI・UXを刷新し、管理画面の操作性を向上させた新バージョンを2026年8月14日に提供開始すると発表した。

「Cuenote FC」は、独自開発した配信エンジン（MTA）による大規模・高速なメール配信性能と豊富なマーケティング機能を搭載したメール配信システムで、月間89億通に上る通信記録を分析し、メール到達率の向上を図っている。大規模なメール配信においても高速かつ確実な配信を可能としている。

今回の新バージョンでは、メールマーケティング活動の効率化に向けて複数の機能強化を実施した。管理画面のデザインを全面的に刷新し、視覚的に分かりやすく直感的に操作できるインターフェースへ変更することで、日々の運用負荷軽減を図る。

また、メールマーケティングの配信タスクを一覧で確認できるダッシュボード画面を追加した。カレンダー表示による配信予定の把握や、作成途中のメール文章の確認が可能となり、表示内容や並び順も利用者の好みに応じてカスタマイズできる。

さらに、顧客行動に合わせてパーソナライズしたメール配信を行うシナリオメール機能では、複雑なシナリオの分岐条件をより分かりやすく表示できるよう改善したほか、管理画面からアクセス可能なオンラインマニュアルも新たに提供開始する。《AK》