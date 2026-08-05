*14:59JST Lib Work---2026年熊本地震に伴う状況（第1報）

Lib Work＜1431＞は7月30日、令和８年熊本地震に伴う同社グループの人的被害および施設等の状況について発表した。

同社グループの社員については、人的被害は確認されていない。また、店舗、モデルハウス、事務所等について確認を進めた結果、現時点において事業活動に重大な影響を及ぼす大きな被害は確認されていない。

一方、イオンモール熊本内に出店しているインショップ型モデルハウス「sketch（スケッチ）イオンモール熊本店」については、施設への立ち入りができないため、現時点では被害状況の確認ができていない。同店舗は当面の間、臨時休業とし、安全が確認され施設への立ち入りが可能となり次第、モデルハウスや設備等の状況確認を進め、必要に応じて改めて公表する。

また、建築中の現場および同社が引き渡した顧客の住まいについても、被害状況の確認を順次進めている。建物や設備に損傷、不具合等が確認された顧客については、被害状況や緊急性を確認したうえで、安全に十分配慮しながら順次対応を進める。《AK》