*09:58JST 南アフリカランド円今週の予想（8月3日）サンワード証券の陳氏

皆さん、こんにちは。今回は、南アフリカランド円についてのレポートを紹介します。

陳さんはまず、今週の南アフリカランド円について、『円高の影響から上値の重い展開になろう。日米協調介入によりドル円が大幅に円高に振れているため、クロス円全般に売りが強まっている。南アランド円は200日移動平均線を割り込んだ』と伝えています。

続いて、『南アフリカ準備銀行（中銀）が政策金利を据え置いたこともネガティブ要因。また、反移民デモの拡大も懸念されている』と述べています。

また、『南アフリカは国内でデータセンターが急速に増加し、アフリカ最大のデジタル拠点としての地位を確立しつつある一方で、こうした施設が大量の電力や水を必要とすることから、既に多くの国民を悩ませている資源不足をさらに深刻化させるのではないかとの懸念が高まっている』とし、『アフリカ最大の経済大国である南アは、国際海底ケーブルとの接続を含む高度なデジタルインフラを備える。その結果、アフリカ大陸のデータセンターの70％が同国に集中しており、クラウドコンピューティングや人工知能（ＡＩ）を支えるサーバー群の拠点となっている。南アフリカにおける反移民デモが激化している。こ背景には、失業、犯罪、そして長年にわたる低成長に対する不満があるようだ。しかし、経済学者らは、多くの外国人労働者が国外へ流出すれば、結局のところ、反移民活動家が守ろうとしている企業や労働市場そのものに打撃を与えることになる可能性があると警告している』と解説しています。

南アフリカランド円の今週のレンジについては、『9.3～9.8円』と予想しています。



上記の詳細コメントは、ブログ「テクニカルマイスター」の8月3日付「南アフリカランド円今週の予想（8月3日）にまとめられていますので、ご興味があればご覧ください。《CS》