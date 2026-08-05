*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2東計電算、スズデン、アドテックプラズマテクノロジーなど

銘柄名<コード>4日終値⇒前日比

丸紅＜8002＞ 4937 -195

3日は決算直後に買い優勢も、その後は伸び悩み。

ティラド＜7236＞ 1452 -73

決算発表受けて出尽くし感か。

GMOインターネット＜4784＞ 556 -20

直近高値水準では戻り売り優勢。

オリエンタルランド＜4661＞ 2945 -142

短期的な過熱感で利食い売り優勢。

サッポロビール＜2501＞ 1931.5 -52.5

目先の買戻しなどにも一巡感か。

ソフトバンクグループ＜9984＞ 5228 -165

アームの株価などは伸び悩んでおり。

住友ファーマ＜4506＞ 1230 -40.5

直近ではモルガン・スタンレーMUFG証券が目標株価引き下げ。

住友化学＜4005＞ 482.2 -30.4

4日決算発表予定となっているが。

旭化成＜3407＞ 1579.5 -68

決算発表後は売り優勢の展開続く。

アドバンテスト＜6857＞ 31000 -430

決算発表受けて直近で急伸の反動も。

キッコーマン＜2801＞ 1576.5 -43.5

目先の上値到達感なども広がるか。

東計電算＜4746＞ 5630 +705

株式分割や増配を好感へ。

スズデン＜7480＞ 2901 +500

業績・配当予想を大幅に上方修正。

トーシンHD＜9444＞ 298 +80

マネーゲーム的な感覚で。

アドテックプラズマテクノロジー＜6668＞ 3770 +520

AI・半導体株への売り圧力も一服で。

シリコンスタジオ＜3907＞ 1210 +124

短期資金の値幅取りの動きが中心か。

Abalance＜3856＞ 330 -80

東証の監理銘柄（審査中）指定を引き続き嫌気。

セレスポ＜9625＞ 845 -235

東京オリ・パラ競技大会組織委員会から提訴と。

ヤギ＜7460＞ 1583 -221

第1四半期大幅営業減益に。

パワーエックス＜485A＞ 1850 +179

グローバル市場での競争に対応する新シリーズなど発表。

ビープラッツ<4381> 443 +80

3日ストップ高で反騰気運高まる。

JIG-SAW<3914> 2296 -233

上期営業利益59.7％増。第1四半期の64.2％増から増益率縮小。

リボミック<4591> 73 0

軟骨無形成症治療薬の国内第3相臨床試験の実施医療機関が拡充。上値は限定的。

フィーチャ<4052> 342 -80

3日まで2日連続ストップ高の反動安。

ジィ・シィ企画<4073> 629 +100

3日ストップ高の買い人気継続。

フラー<387A> 955 -20

大型のECサイト開発案件受注で前日に人気化したが

長い上ひげとなり手仕舞い売り誘う。

テラドローン<278A> 14360 +2360

東証が信用取引規制を解除。

シーユーシー<9158> 700 -52

25日線回復できず見切り売りも。

ジェイドグループ<3558> 1685 +65

d fashionの7月取扱高が60％増。ECモール事業全体でも20％増。《CS》