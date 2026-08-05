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前日に動いた銘柄 part1 JUKI、アスタリスク、トーメンデバイスなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 JUKI、アスタリスク、トーメンデバイスなど
銘柄名<コード>4日終値⇒前日比
トヨタ＜7203＞ 2918.5 -45
第1四半期営業利益8.8％減。自社株買い発表。売り買い交錯。
JUKI＜6440＞ 640 +100
上期営業利益21.69億円。前年同期は0.92億円。
アイカ工＜4206＞ 3904 +255
27年3月期業績と中間期配当予想を上方修正。
ヤマハ発＜7272＞ 1511 +178.5
26年12月期業績予想を上方修正。
三菱重＜7011＞ 4091 +292
第1四半期事業利益65.1％増。
アスタリスク＜6522＞ 1786 +286
次世代RFIDソリューションの本格的な販売・事業化フェーズへ移行。
JPMC＜3276＞ 2222 +400
MBO実施発表でTOB価格にサヤ寄せへ。
トーメンデバイス＜2737＞ 31150 +5000
引き続き大幅上方修正・増配を評価の動き。
ダイトロン＜7609＞ 4150 +570
業績上方修正に加えて増配・自社株買いも発表。
古河電気工業＜5801＞ 3566 +366
米ハイパースケーラーの株高などで。
カワチ薬品＜2664＞ 3485 +195
自社株買いの実施発表をポジティブ視。
FUJI＜6134＞ 8143 +698
第1四半期大幅増益で通期予想も大幅上方修正。
NSユナイテッド海運＜9110＞ 10420 +880
日本郵船によるTOB価格にサヤ寄せ続く。
日東紡績＜3110＞ 3170 +395
AI関連の一角には押し目買いが優勢。
大塚HD＜4578＞ 12015 +515
IgA腎症治療薬のフェーズ3試験データを公開。
大塚商会＜4768＞ 3434 +215
4-6月期営業増益確保で通期予想を上方修正。
ハーモニック・ドライブ・システムズ＜6324＞ 6840 +510
モルガン・スタンレーMUFG証券では目標株価引き上げ。
日本トムソン＜6480＞ 1920 +115
5月の窓埋め後はリバウンドが続く。
ローツェ＜6323＞ 4292 +317
半導体製造装置の一角がしっかり。
積水化成品工業＜4228＞ 588 +42
引き続き上半期上方修正を評価で。
テスホールディングス<5074> 728 +50
調整一巡感からのリバウンドが継続。
フジクラ<5803> 4628 +338
電線大手の一角が本日は高い。
CKD<6407> 6330 +460
半導体株への売り圧力にも一巡感でリバウンド続く。
さくらインターネット<3778> 3360 +255
好業績評価の動きが強まるか。
ラサ工業<4022> 2035 +142
AI関連の一角としてリバウンドが続く。
マクニカHD<3132> 3450 +188
好決算見直す動きが強まる形に。
JVCケンウッド<6632> 930.1 -209.9
第1四半期の大幅減益決算を嫌気。
三井E＆S<7003> 4070 -355
通期上方修正もコンセンサス水準は依然下回る。
日本ハム<2282> 5796 -532
加工事業の回復などには懸念も残す。
ヤマトHD<9064> 1915.5 -125.5
第1四半期の収益改善幅はやや限定的。《CS》
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