*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 JUKI、アスタリスク、トーメンデバイスなど

銘柄名<コード>4日終値⇒前日比

トヨタ＜7203＞ 2918.5 -45

第1四半期営業利益8.8％減。自社株買い発表。売り買い交錯。

JUKI＜6440＞ 640 +100

上期営業利益21.69億円。前年同期は0.92億円。

アイカ工＜4206＞ 3904 +255

27年3月期業績と中間期配当予想を上方修正。

ヤマハ発＜7272＞ 1511 +178.5

26年12月期業績予想を上方修正。

三菱重＜7011＞ 4091 +292

第1四半期事業利益65.1％増。

アスタリスク＜6522＞ 1786 +286

次世代RFIDソリューションの本格的な販売・事業化フェーズへ移行。

JPMC＜3276＞ 2222 +400

MBO実施発表でTOB価格にサヤ寄せへ。

トーメンデバイス＜2737＞ 31150 +5000

引き続き大幅上方修正・増配を評価の動き。

ダイトロン＜7609＞ 4150 +570

業績上方修正に加えて増配・自社株買いも発表。

古河電気工業＜5801＞ 3566 +366

米ハイパースケーラーの株高などで。

カワチ薬品＜2664＞ 3485 +195

自社株買いの実施発表をポジティブ視。

FUJI＜6134＞ 8143 +698

第1四半期大幅増益で通期予想も大幅上方修正。

NSユナイテッド海運＜9110＞ 10420 +880

日本郵船によるTOB価格にサヤ寄せ続く。

日東紡績＜3110＞ 3170 +395

AI関連の一角には押し目買いが優勢。

大塚HD＜4578＞ 12015 +515

IgA腎症治療薬のフェーズ3試験データを公開。

大塚商会＜4768＞ 3434 +215

4-6月期営業増益確保で通期予想を上方修正。

ハーモニック・ドライブ・システムズ＜6324＞ 6840 +510

モルガン・スタンレーMUFG証券では目標株価引き上げ。

日本トムソン＜6480＞ 1920 +115

5月の窓埋め後はリバウンドが続く。

ローツェ＜6323＞ 4292 +317

半導体製造装置の一角がしっかり。

積水化成品工業＜4228＞ 588 +42

引き続き上半期上方修正を評価で。

テスホールディングス<5074> 728 +50

調整一巡感からのリバウンドが継続。

フジクラ<5803> 4628 +338

電線大手の一角が本日は高い。

CKD<6407> 6330 +460

半導体株への売り圧力にも一巡感でリバウンド続く。

さくらインターネット<3778> 3360 +255

好業績評価の動きが強まるか。

ラサ工業<4022> 2035 +142

AI関連の一角としてリバウンドが続く。

マクニカHD<3132> 3450 +188

好決算見直す動きが強まる形に。

JVCケンウッド<6632> 930.1 -209.9

第1四半期の大幅減益決算を嫌気。

三井E＆S<7003> 4070 -355

通期上方修正もコンセンサス水準は依然下回る。

日本ハム<2282> 5796 -532

加工事業の回復などには懸念も残す。

ヤマトHD<9064> 1915.5 -125.5

第1四半期の収益改善幅はやや限定的。《CS》