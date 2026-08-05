北紡、AI・Web3事業の子会社設立、DX支援で新収益基盤を構築

■AIコンサル、人材育成、クラウドサービスなどを展開

北紡<3409>(東証スタンダード)は8月4日、AIおよびWeb3領域の事業に特化した完全子会社「KITABO Solutions」を設立すると発表した。資本金は1000万円、北紡の出資比率は100%で、2026年8月下旬の設立を予定する。

新会社は、AIを活用したコンサルティング、リスキリングを含む人材育成、補助金・助成金の活用支援を手掛ける。企業のDX推進支援に加え、AIエージェントやクラウドサービスを活用した業務支援ソリューションを提供し、人工知能やデジタル技術を用いたシステム、サービス、コンテンツの企画・開発・運営などを事業内容とする。

取締役には、CoinPost創業者の岡部雄樹氏と、国内暗号資産交換業者で役員を歴任した伊藤彰男氏を招く予定である。設立後はサービス提供開始に向けた準備を進め、具体的な事業開始時期は決定後に必要に応じて開示する。業績への影響は詳細が判明次第、適時に開示するとしている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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