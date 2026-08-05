TOKYO　BASE、7月売上高14.4%増、ECは40.9%増

■国内外で増収、既存店売上高も2.7%増を確保

TOKYO BASE<3415>(東証プライム)は8月4日、2026年7月度の月次売上速報を発表した。全社売上高は前年比14.4%増となり、実店舗は同9.3%増、ECは同40.9%増だった。既存店売上高は同2.7%増となった。

国内売上高は同14.5%増で、実店舗が同8.8%増、ECが同40.9%増だった。海外売上高は同13.1%増。国内実店舗では7月4日発売の限定Tシャツが好調に推移し、7月16日に「JAPAN EDITION銀座」を開店した。ECは前年を大きく上回り、全社の伸びをけん引した。

一方、自社ブランドのUNITED TOKYO、PUBLIC TOKYOは一部店舗でセール需要が高まったものの、商品投入の遅れもあり伸び悩んだ。7月は国内外で4店を出店、1店を退店し、1店を改装した。8月度の月次売上速報は9月2日に開示する予定である。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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