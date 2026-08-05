ファーストリテイリング、国内ユニクロ7月既存店売上高4.3%増

■新商品が伸長、中旬以降の高気温で夏物需要が拡大

ファーストリテイリング<9983>(東証プライム)は8月4日、2026年8月期の国内ユニクロ事業における7月の売上推移速報を発表した。既存店とEコマースを合わせた売上高は前年同月比4.3%増となり、2カ月ぶりに前年実績を上回った。同社グループの中核であるユニクロは、商品企画から生産、物流、販売までを一貫して管理し、カジュアル衣料品を展開する製造小売業である。

7月は新商品の販売が好調だったほか、中旬以降に気温が高く推移し、夏物商品の販売が伸びた。既存店とEコマースの客数は同0.2%減となった一方、客単価は同4.5%増となり、増収をけん引した。

直営店とEコマースを合わせた売上高は同5.0%増、客数は同0.3%増、客単価は同4.7%増だった。7月は1店を出店し、3店を退店。既存店は729店舗、直営店は772店舗となった。2025年9月から2026年7月までの累計では、既存店とEコマースの売上高が前年同期比5.5%増となった。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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