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日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は反発、東エレクやキオクシアHDが2銘柄で約240円分押し上げ

2026年8月4日 16:26

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記事提供元：フィスコ

*16:26JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は反発、東エレクやキオクシアHDが2銘柄で約240円分押し上げ
値上がり寄与トップは東エレク＜8035＞となり1銘柄で日経平均を約171円押し上げた。同2位はキオクシアHD＜285A＞となり、フジクラ＜5803＞、イビデン＜4062＞、京セラ＜6971＞、レーザーテック＜6920＞、信越化＜4063＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞となり1銘柄で日経平均を約132円押し下げた。同2位はアドバンテスト＜6857＞となり、ファーストリテ＜9983＞、TDK＜6762＞、コナミG＜9766＞、塩野義薬＜4507＞、KDDI＜9433＞などがつづいた。


*15:30現在

日経平均株価 　63957.53(+202.63)

値上がり銘柄数 94(寄与度+794.67)
値下がり銘柄数 129(寄与度-592.04)
変わらず銘柄数 2


○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜8035＞　東エレク　　　　　　 56700　 1710　171.97
＜285A＞　キオクシアHD　　　　 52090　 2930　 68.75
＜5803＞　フジクラ　　　　　　　4628　 338　 67.98
＜4062＞　イビデン　　　　　　 16330　 795　 53.30
＜6971＞　京セラ　　　　　　　　3741　 197　 52.83
＜6920＞　レーザーテック　　　 44100　 3190　 42.77
＜4063＞　信越化　　　　　　　　5987　 142　 23.80
＜7735＞　SCREEN　　　　　13070　 720　 19.31
＜7272＞　ヤマハ発動機　　　　　1511　 178.5　 17.95
＜4578＞　大塚HD　　　　　　　 12015　 515　 17.26
＜6367＞　ダイキン工業　　　　 23765　 470　 15.76
＜8015＞　豊田通商　　　　　　　6804　 135　 13.58
＜5802＞　住友電気工業　　　　2161.5　 99　 13.27
<6976>　太陽誘電　　　　　　 10290　 375　 12.57
<5801>　古河電気工業　　　　　3566　 366　 12.27
<6954>　ファナック　　　　　　6187　 73　 12.24
<7741>　HOYA　　　　　　 25925　 665　 11.15
<7011>　三菱重工業　　　　　　4091　 292　 9.79
<6273>　SMC　　　　　　　 73650　 2670　 8.95
<6361>　荏原製作所　　　　　　5787　 232　 7.78

○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　 5228　 -165 -132.75
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 31000　 -430 -103.78
＜9983＞　ファーストリテ　　　 78700　 -900　-72.41
＜6762＞　TDK　　　　　　　　3052　 -40　-20.11
＜9766＞　コナミG　　　　　　　20055　 -435　-14.58
＜4507＞　塩野義製薬　　　　　　2775　-123.5　-12.42
＜9433＞　KDDI　　　　　　2873.5　 -29.5　-11.87
<9735>　セコム　　　　　　　　6676　 -154　-10.32
<2282>　日本ハム　　　　　　　5796　 -532　 -8.92
<8766>　東京海上HD　　　　　 7709　 -176　 -8.85
<6758>　ソニーG　　　　　　　 3539　 -50　 -8.38
<7203>　トヨタ自動車　　　　2918.5　 -45　 -7.54
<2801>　キッコーマン　　　　1576.5　 -43.5　 -7.29
<7832>　バンナムHD　　　　　 4462　 -71　 -7.14
<4568>　第一三共　　　　　　　2500　 -70　 -7.04
<8002>　丸紅　　　　　　　　　4937　 -195　 -6.54
<6532>　ベイカレント　　　　　6813　 -177　 -5.93
<2914>　JT　　　　　　　　　 6819　 -174　 -5.83
<7269>　スズキ　　　　　　　　1904　 -41.5　 -5.56
<6902>　デンソー　　　　　　1890.5　 -37.5　 -5.03《CS》

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