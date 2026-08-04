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日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は反発、東エレクやキオクシアHDが2銘柄で約240円分押し上げ
*16:26JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は反発、東エレクやキオクシアHDが2銘柄で約240円分押し上げ
値上がり寄与トップは東エレク＜8035＞となり1銘柄で日経平均を約171円押し上げた。同2位はキオクシアHD＜285A＞となり、フジクラ＜5803＞、イビデン＜4062＞、京セラ＜6971＞、レーザーテック＜6920＞、信越化＜4063＞などがつづいた。
一方、値下がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞となり1銘柄で日経平均を約132円押し下げた。同2位はアドバンテスト＜6857＞となり、ファーストリテ＜9983＞、TDK＜6762＞、コナミG＜9766＞、塩野義薬＜4507＞、KDDI＜9433＞などがつづいた。
*15:30現在
日経平均株価 63957.53(+202.63)
値上がり銘柄数 94(寄与度+794.67)
値下がり銘柄数 129(寄与度-592.04)
変わらず銘柄数 2
○値上がり上位銘柄
コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度
＜8035＞ 東エレク 56700 1710 171.97
＜285A＞ キオクシアHD 52090 2930 68.75
＜5803＞ フジクラ 4628 338 67.98
＜4062＞ イビデン 16330 795 53.30
＜6971＞ 京セラ 3741 197 52.83
＜6920＞ レーザーテック 44100 3190 42.77
＜4063＞ 信越化 5987 142 23.80
＜7735＞ SCREEN 13070 720 19.31
＜7272＞ ヤマハ発動機 1511 178.5 17.95
＜4578＞ 大塚HD 12015 515 17.26
＜6367＞ ダイキン工業 23765 470 15.76
＜8015＞ 豊田通商 6804 135 13.58
＜5802＞ 住友電気工業 2161.5 99 13.27
<6976> 太陽誘電 10290 375 12.57
<5801> 古河電気工業 3566 366 12.27
<6954> ファナック 6187 73 12.24
<7741> HOYA 25925 665 11.15
<7011> 三菱重工業 4091 292 9.79
<6273> SMC 73650 2670 8.95
<6361> 荏原製作所 5787 232 7.78
○値下がり上位銘柄
コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度
＜9984＞ ソフトバンクG 5228 -165 -132.75
＜6857＞ アドバンテ 31000 -430 -103.78
＜9983＞ ファーストリテ 78700 -900 -72.41
＜6762＞ TDK 3052 -40 -20.11
＜9766＞ コナミG 20055 -435 -14.58
＜4507＞ 塩野義製薬 2775 -123.5 -12.42
＜9433＞ KDDI 2873.5 -29.5 -11.87
<9735> セコム 6676 -154 -10.32
<2282> 日本ハム 5796 -532 -8.92
<8766> 東京海上HD 7709 -176 -8.85
<6758> ソニーG 3539 -50 -8.38
<7203> トヨタ自動車 2918.5 -45 -7.54
<2801> キッコーマン 1576.5 -43.5 -7.29
<7832> バンナムHD 4462 -71 -7.14
<4568> 第一三共 2500 -70 -7.04
<8002> 丸紅 4937 -195 -6.54
<6532> ベイカレント 6813 -177 -5.93
<2914> JT 6819 -174 -5.83
<7269> スズキ 1904 -41.5 -5.56
<6902> デンソー 1890.5 -37.5 -5.03《CS》
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