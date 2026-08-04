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東証グロ－ス指数は大幅に4日続伸、終日底堅く推移
*16:23JST 東証グロ－ス指数は大幅に4日続伸、終日底堅く推移
東証グロース市場指数 906.05 ＋19.50／出来高 4億968万株／売買代金 1281億円東証グロース市場250指数 703.82 ＋16.17／出来高 1億5358万株／売買代金 1050億円
本日のグロース市場は、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって大幅に4日続伸。値上がり銘柄数は349、値下がり銘柄数は181、変わらずは57。
前日3日の米株式市場でダウ平均は大幅に3日続伸。トランプ大統領が週末に予定していた対イラン大規模攻撃を中止し、協議を再開することを発表したため投資家心理が改善。原油安や金利の低下に加え、ISM製造業指数が上昇したことが好感され、ダウは過去最高値を更新した。
今日のグロ－ス市場は買いが優勢の展開となった。グロース市場の時価総額上位20銘柄で構成される東証グロース市場Core指数は1.58％高となった。昨日の米株式市場で主要指数が上昇したことが東京市場の株価の支えとなった。また、中東情勢への警戒感がやや緩和し、原油価格や米長期金利が落ち着いた動きだったことが安心感となった。さらに、昨日の東京市場で日経平均が600円を超す下げとなる一方、東証グロース市場指数は小幅ながら3日続伸したことから、新興市場の株価の底堅さが意識された。加えて、国内主要企業の4-6月期決算発表が佳境となっている。新興市場銘柄の決算発表のピークは来週だが、好業績銘柄への物色意欲が新興市場でも株価下支え要因となった。一方、片山財務相とベッセント米財務長官が外為市場でさらなる協調介入に躊躇しない姿勢を示していることが株式市場でも警戒材料となったが、内需型企業が多い新興市場では円高による株価押し下げ圧力は東証プライムに比べて強くなく、今日の東証グロース市場指数は終日、底堅い動きとなった。
個別では、グローバル市場での競争に対応する新シリーズなどを発表したパワーエックス＜485A＞、d fashionの7月取扱高が60%増でECモール事業全体でも20%増となったと発表したジェイドG＜3558＞、東証が信用取引規制を解除したテラドローン＜278A＞、次世代RFIDソリューションの本格的な販売・事業化フェーズへ移行したと発表したアスタリスク＜6522＞が上げた。時価総額上位銘柄では、トライアル＜141A＞やBUYSELL＜7685＞が上昇。値上がり率上位には、ビープラッツ＜4381＞、ジィ・シィ企画＜4073＞などが顔を出した。
一方、上期営業利益が59.7％増だが第1四半期の64.2％増から増益率が縮小したJIG-SAW＜3914＞、前日まで2日連続ストップ高の反動安となったフィーチャ＜4052＞、200日線下回り手仕舞い売りが出たmonoAI＜5240＞、25日線回復できず見切り売りが出たシーユーシー＜9158＞が下げた。時価総額上位銘柄では、MTG＜7806＞やインテグラル＜5842＞が下落。値下がり率上位には、ジャパンM&A＜9236＞、アドベンチャー＜6030＞などが顔を出した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4381|ビープラッツ | 443| 80| 22.04|
2| 278A|テラドローン | 14360| 2360| 19.67|
3| 6522|アスタリスク | 1786| 286| 19.07|
4| 4073|ジィ・シィ企画 | 629| 100| 18.90|
5| 523A|セイワＨＤ | 1675| 248| 17.38|
6| 9257|ＹＣＰ | 542| 80| 17.32|
7| 184A|学びエイド | 359| 42| 13.25|
8| 4881|ファンペップ | 50| 5| 11.11|
9| 485A|パワーエックス | 1850| 179| 10.71|
10| 6085|アキテクツＳＪ | 77| 7| 10.00|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4052|フィーチャ | 342| -80| -18.96|
2| 3914|ＪＩＧ－ＳＡＷ | 2296| -233| -9.21|
3| 9236|ジャパンＭ＆Ａ | 1158| -104| -8.24|
4| 9158|シーユーシー | 700| -52| -6.91|
5| 6030|アドベンチャー | 1436| -86| -5.65|
6| 7806|ＭＴＧ | 7400| -400| -5.13|
7| 5240|ｍｏｎｏＡＩ | 196| -10| -4.85|
8| 4165|プレイド | 560| -23| -3.95|
9| 7074|２４７ＨＤ | 198| -8| -3.88|
10| 264A|Ｓｃｈｏｏ | 300| -11| -3.54|《SK》
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