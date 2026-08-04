『Welcome to Derry』シーズン2、大恐慌時代がペニーワイズにとって「最高の狩り場」となる理由

ドラマ『IT/イット “それ”が見えたら、終わり。』の前日譚シリーズ『Welcome to Derry』シーズン2の舞台が、1935年の大恐慌時代になることが明らかになった。クリエイターのアンディ・ムスキエティによれば、現在脚本作業が進行中であり、スティーヴン・キングの原作に登場する「ブラッドリー・ギャングの虐殺」が描かれるという。配信時期は未定だが、社会不安が渦巻く時代背景が、恐怖を喰らうペニーワイズにとって最適な環境として機能することが期待されている。

■ペニーワイズにとって最適な「恐怖の時代」

大恐慌時代が『Welcome to Derry』シーズン2の舞台に選ばれたのは、時代劇として見栄えが良いからではない。共同クリエイターのアンディ・ムスキエティは8月1日にVarietyの取材に応じ、1935年を舞台とするシーズン2の脚本作業が進行中であることを認めた。この時代の経済的破滅は単なる背景ではなく、恐怖を喰らう超常的な存在を論理的に必然とする構造的な条件として機能する。1935年までにアメリカの労働者の4分の1が失業し、自殺率は過去最高を記録していた。ルーズベルト大統領が最初の就任演説で診断したように、当時の国を支配していた心理状態は怒りや憤りではなく「名状しがたい、理不尽で、不当な恐怖」であった。人間の恐怖を喰らう頂点捕食者を設計するなら、これ以上ない環境と言える。

シーズン1の1962年から27年前となる1935年のメイン州デリーを舞台とすることが確認された新シーズンでは、スティーヴン・キングの原作小説『IT/イット』の中でも特にダークな幕間劇「ブラッドリー・ギャングの虐殺」が翻案される。原作では、FBIから逃亡中の無法者集団がデリーを通過し、強盗や殺人を働く中、町の人々とペニーワイズが彼らの破滅に加担する。ムスキエティは、架空のブラッドリー・ギャングが実在のブレイディ・ギャングを直接のモデルにしていると認めている。彼らはインディアナ州出身の武装強盗団で、1937年10月12日にメイン州バンゴー中心部のセントラル・ストリートでFBIの待ち伏せに遭い射殺された。キングはこの事件を約2年早め、場所をバンゴーから架空の町デリーに移すことで、ペニーワイズをその場に立ち会わせたのだ。

舞台の変更により、ムスキエティが郊外ホラーの基礎文法と呼ぶものは剥ぎ取られる。「郊外の快適さはありません。郊外に住む子供たちが自転車に乗り、突然そのうちの1人が消えるというお決まりの展開とは全く異なります」とムスキエティはVarietyに語っている。「今回の場合、表面上、デリーはほとんど墓場です。人々は疲弊し、貧しく、疲れ果て、仕事も家もないため、何かの死骸のようになっています」

シーズン2の子供のキャラクターたちは、シーズン1や2017年の映画版のような、快適な家に住む郊外のティーンエイジャーではない。ムスキエティが示唆したところによると、そのうちの数人は孤児や家出人になるという。これは単なる雰囲気作りのための設定ではない。社会学者グレン・エルダー・ジュニアが1974年の画期的な縦断研究『Children of the Great Depression（大恐慌の子供たち）』で記録した事実、すなわち、深刻な経済的損失を経験した大恐慌時代の子供たちは早期の自立を余儀なくされ、感情的な依存先を親から仲間や外部の指導者へと移したという事実を直接的に指し示している。これこそが、子供たちのグループを怪物に対して脆弱にすると同時に、立ち向かうことを可能にする社会的配置なのだ。

■実在のギャング事件が示すキングの創造的選択

シーズン2の中心的な出来事としてブラッドリー・ギャングが機能する理由を理解するには、実在のブレイディ・ギャングがどのような存在だったかを知る必要がある。アル・ブレイディは1910年にインディアナ州で生まれた。2歳の時に父親が、16歳の時に母親が亡くなり、その2年後には継父も亡くなった。継父の死から2ヶ月後、ブレイディは最初の強盗を働いた。1930年代半ばまでに、ブレイディ・ギャングは中西部全域で約150件の強盗を重ね、インディアナポリスの店員や警察官を殺害し、FBIの「社会の敵ナンバーワン（Public Enemy Number One）」に指名された。FBIは1937年10月12日のコロンブス・デーに、トンプソン・サブマシンガンを購入するためにバンゴーのデイキンズ・スポーティング・グッズ店を訪れたブレイディと共犯者のクラレンス・シェーファーを待ち伏せし、射殺した。

ブレイディの物語は、社会学者ロバート・K・マートンが1938年の基礎的論文「社会的構造とアノミー」で記述した内容とほぼ完全に一致する。マートンは、大恐慌時代のアメリカ社会が犯罪を生み出したのは、個人の道徳的失敗ではなく構造的な緊張によるものだと主張した。文化は物質的な成功と上昇志向（アメリカン・ドリーム）を要求する一方で、それを達成するための正当な経路を組織的に否定していた。貧困や早期の孤児化、地域経済の崩壊によって正当な経路を絶たれ、順応できなかった人々は、犯罪という形で革新を図ることになる。ブレイディは異常者ではなかった。マートンの言葉を借りれば、彼はアメリカの歴史がかつて生み出したことのない最も極端な緊張状態に対する、構造的に予測可能な反応だったのだ。

だからこそ、ブラッドリー・ギャングの虐殺にペニーワイズを組み込むというキングの創造的な決定は、ホラー作家の単なる都合以上の意味を持つ。この存在は恐怖を喰らう。大恐慌は恐怖を最大化した。そして大恐慌は、FBIの「社会の敵」キャンペーンが抑え込もうとしたような、壮観で絶望的な暴力を生み出す緊張理論の条件をも最大化したのである。ペニーワイズはブラッドリー・ギャングの状況を作り出すわけではない。ただそこに立ち会い、喰らうだけだ。

■アメリカ史上最大の恐怖の中で、怪物はどう動くのか

ペニーワイズの27年周期の休眠と捕食のサイクルを、生態学で研究されるロトカ・ヴォルテラの方程式（捕食者と被食者の振動）に例える生態学的な枠組みは、大恐慌に当てはめるとさらに興味深いものになる。生物学的なシステムにおいて、捕食者は獲物の個体群が崩壊するまで単に食べ続けるわけではない。生態学者が「慎重な捕食（prudent predation）理論」と呼ぶ現象は、頂点捕食者が獲物の絶滅を防ぎ、長期的なカロリー摂取を最大化するために消費を調整する仕組みを説明している。継続的に捕食するのではなく、定期的に休眠する捕食者は、理論的にこのバランスを生み出す。これこそまさにキングの神話が記述していることだ。

しかし、大恐慌は特定の生態学的な疑問を提起する。もしペニーワイズが恐怖を喰らい、1935年がアメリカの人口におけるかつてない恐怖の飽和状態を象徴しているのなら、なぜペニーワイズはこの期間に活動し続けるのではなく休眠するのか。シーズン2の前提に組み込まれたムスキエティの答えは示唆に富んでいる。この怪物は1935年に活動しており、すでに高い基準値の恐怖を抱えている人々を喰らっているのだ。大恐慌はペニーワイズのシーズンの単なる背景ではなく、増幅システムである。慢性的な経済的欠乏は、過覚醒と扁桃体の反応の高まりという神経学的なプロファイルを生み出し、恐怖を喰らう存在にとって最も栄養価の高い状態を作り出す。

このメタファーの背後には実際の神経科学がある。欠乏と認知機能障害に関する研究によれば、慢性的な資源の不安はコルチゾールを上昇させ、前頭前皮質の機能を低下させ、実行推論を犠牲にして脅威検出に認知資源を振り向ける。労働者の25%が失業し、子供たちが孤児となり放浪し、婚姻率が4年間で約20%低下した社会は、超常的な存在が現れる前から、すでに神経学的なレベルで恐怖を経験する準備ができている社会なのだ。

■ブラッドリー・ギャングが突きつける最も困難な問い

ムスキエティのシーズン2における選択で最も知的に揺さぶられるのは、ブラッドリー・ギャングの虐殺が提起する暗黙の問いである。コミュニティがすでに大規模な致死的暴力を生み出しているとき、怪物はそこに何を加えるのか。FBIによる「社会の敵」問題の演劇的な解決、すなわちアル・ブレイディの脅威を「解決」するドラマチックな路上での待ち伏せは、それ自体が物語のテクノロジーであり、拡散した社会的恐怖を、管理可能で、名前があり、殺すことができる形に向けるために設計された国家権力のパフォーマンスである。恐怖を生み出す構造的な条件は手つかずのままであるため、それはカタルシスを模倣するだけで、実際にはもたらさない。

キングによる架空の反転はエレガントだ。デリーでは、ブラッドリー・ギャングが名前を持った擬人化された脅威として到着するが、ペニーワイズはすでにそこにいた。FBIの演劇的な解決はギャングを殺すが、怪物は喰らう。シーズン2は、コミュニティの公式な怪物退治の儀式が、より深く、名前のない捕食的な存在と共存しているとき、それがどのように見えるかをドラマ化する。ムスキエティが2026年8月にVarietyに語ったように、「その時代に起きていた社会的、文化的、恐ろしい出来事」——彼が明らかに意図しているのは、1930年代の人種的テロ、経済的暴力、制度的崩壊である——が、「私たちの物語のまさに中心であり、核心」なのだ。

■時代を遡るデリー、各シーズンの歴史的トラウマが明らかにするもの

1962年から1935年、そして約100人の子供がイースターエッグ探しで亡くなったキッチナー製鉄所の爆発事故が起きる1908年を舞台とする予定のシーズン3へと遡る、この番組の3シーズン構成は、アンソロジー形式ではない。それは地質学者が層序学と呼ぶものをアメリカの恐怖に適用したものであり、歴史の地層を遡って読み解くことで、各時代の支配的な恐怖を生み出した構造的条件を特定する作業である。

シーズン1（1962年）は、冷戦の存亡の危機、すなわち見えない脅威、政府の秘密主義、危害の潜在的源としての制度的権威の中で展開された。シーズン2（1935年）は、より生々しいもの、すなわち欠乏の恐怖、これから来るかもしれないものではなく、すでに失われたものに対する恐怖へと降りていく。シーズン3（1908年）は、おそらく産業時代における子供の命の無頓着な手段化へとさらに深く降りていくことになるだろう。児童労働が合法であり、産業現場での死が日常茶飯事であった時代に、イースターエッグ探しで100人が死亡するのだ。

層序柱状図として読み解くと、これら3つのシーズンは一つの主張を形成している。ペニーワイズの捕食の歴史は、アメリカのどの構造的失敗が各世代において最も豊富で栄養価の高い恐怖を生み出したかを示す記録なのである。

■シーズン2の制作状況

記事公開時点において、シーズン2の脚本作業は進行中である。ムスキエティは、彼と彼のチームが現在ストーリーを練っていることを認めた。制作は2026年後半に開始される予定で、プレミア放送は2027年または2028年になる可能性が高い。HBOのCEOであるケイシー・ブロイスは2026年1月にDeadlineに対し、開発プロセスは「全く宙に浮いていない」と述べ、この番組を「大成功」と呼んだ。さらに最近Varietyに対しては、「これまでに聞いた内容について非常に良い感触を得ている」と語っている。シーズン1は現在HBO Maxで配信中である。

■注目ポイントQ&A

●『Welcome to Derry』シーズン2はどのような内容ですか？

シーズン2は1935年のメイン州デリーを舞台とし、スティーヴン・キングの原作小説『IT/イット』に登場する「ブラッドリー・ギャングの虐殺」を中心に描かれます。これは、大恐慌時代の銀行強盗団がFBIから逃れてデリーに隠れ、町の人々とペニーワイズがその後の虐殺に加担するという出来事です。シーズン1の1962年から27年前の設定であり、ムスキエティは当時のデリーを「ほとんど墓場」と表現し、超常的な恐怖が始まる前から貧困と社会崩壊によってすでに荒廃していたコミュニティとして描かれるとしています。詳細は2026年8月のVarietyのインタビューで語られています。

●実在のブレイディ・ギャングとは誰ですか？スティーヴン・キングの物語とどう関係していますか？

ブレイディ・ギャングは、アル・ブレイディが率いた大恐慌時代の犯罪組織で、1930年代にFBIの「社会の敵ナンバーワン」に指名されました。彼らは1937年10月12日にメイン州バンゴーでFBIの待ち伏せに遭い射殺されました。Wikipediaでも、この銃撃戦がスティーヴン・キングの『IT/イット』に登場する架空のブラッドリー・ギャングの虐殺の歴史的モデルであると明記されています。キングはギャングの名前を変え、事件を約2年早め、場所をバンゴーから架空のデリーに移し、参加者としてペニーワイズを加えました。実在のブレイディ・ギャングの物語は、社会学者ロバート・マートンの1938年の緊張理論の論文とほぼ完全に一致しており、大恐慌の状況が成功への正当な経路を塞ぎ、構造的に予測可能な犯罪への転落を生み出したことを示しています。

●なぜ大恐慌はペニーワイズの概念をより強力にするのですか？

ペニーワイズは恐怖を喰らいます。大恐慌はアメリカで最も長く続いた大規模な恐怖の出来事であり、失業率は25%に達し、自殺率は過去最高を記録しました。ルーズベルト大統領が就任演説で述べたように、社会心理は「名状しがたい、理不尽で、不当な恐怖」に支配されていました。社会学者グレン・エルダーの1974年の研究が示すように、当時の子供たちは経済的損失によって早期の自立を余儀なくされました。これにより、キングのフランチャイズが常に感情的な原動力としてきた、大人や権威を不信し、仲間同士で絆を深める脆弱なキャラクターのダイナミクスが生まれました。シーズン2は、その歴史的背景が超常的な前提単独よりも大衆の恐怖に対する豊かな構造的説明を提供するため、シリーズの中で最も知的にまとまったシーズンになる可能性があります。

●『Welcome to Derry』シーズン2はいつ公開されますか？

プレミア放送日は発表されていません。2026年8月上旬現在、シーズン2の脚本作業が進行中です。制作は2026年後半に開始される予定で、プレミア放送は2027年または2028年になる可能性が高いとみられています。シーズン1は現在HBO Maxで配信中です。

元記事: It: Welcome to Derry Season 2 Argues Depression-Era Derry Was Pennywise’s Peak Harvest