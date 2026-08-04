*13:43JST 出来高変化率ランキング（13時台）～カシオ、シークスなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [8月4日 13:15 現在]

（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜1482＞ 米債ヘッジ 610823 58088.944 308.55% -0.0006%

＜2248＞ iF500H有 50595 14565.281 233.54% 0.0099%

＜140A＞ iF米10ベ 84 222.543 215.19% -0.0004%

＜9110＞ ユナイテド海 418600 668491.6 198.22% 0.0985%

＜7815＞ 東ボード 69000 3964.48 184.38% -0.0228%

＜4381＞ ビープラッツ 1702800 165676.94 160.89% 0.1928%

＜2090＞ NZAM米7H 282734 234863.236 155.06% 0%

＜7609＞ ダイトロン 698600 693416.5 140.90% 0.155%

＜2737＞ トーメンデバ 290200 2380006.2 132.74% 0.1912%

＜6632＞ JVCKW 2985200 859658.79 125.82% -0.1507%

＜3810＞ サイバーSHD 1638000 80426 125.00% 0.0058%

＜7460＞ ヤギ 133600 63470.02 121.63% -0.1086%

＜6440＞ JUKI 845800 159478.46 118.01% 0.1592%

＜7138＞ TORICO 816200 40835.24 108.04% 0.0079%

＜316A＞ iFFANG＋ 597921 560842.61 101.92% 0.038%

＜3856＞ Abalance 833200 105399.12 97.13% -0.1951%

＜6134＞ FUJI 2656300 8417323.12 93.87% 0.0804%

＜6952＞ カシオ 4894900 3827615.08 90.27% 0.0198%

＜223A＞ GXAIビック 57924 49940.073 81.25% 0.0226%

＜1847＞ イチケン 68100 84858.72 80.06% 0.0353%

<523A> セイワHD 188800 150551.94 79.88% 0.1611%

<278A> テラドローン 1482800 10209720 76.79% 0.15%

<7366> LITALICO 289100 211329.98 75.82% 0.0581%

<2633> NFS＆P500 470580 101999.991 75.81% 0.0185%

<205A> ロゴスHD 36300 38425.52 75.63% -0.01%

<2845> NFナスヘッジ 75688 107971.303 74.29% 0.0116%

<3371> ソフトクリエHD 211900 173506.82 73.82% -0.0725%

<2664> カワチ薬品 168100 257479.4 72.87% 0.082%

<7613> シークス 407000 285439.48 72.09% 0.0784%

<8364> 清水銀 103900 116691.7 69.02% -0.0315%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》