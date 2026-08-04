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出来高変化率ランキング（13時台）～カシオ、シークスなどがランクイン

2026年8月4日 13:43

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記事提供元：フィスコ

*13:43JST 出来高変化率ランキング（13時台）～カシオ、シークスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[8月4日　13:15　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜1482＞ 米債ヘッジ　　　　 　610823 　58088.944　 308.55% -0.0006%
＜2248＞ iF500H有　　 　50595 　14565.281　 233.54% 0.0099%
＜140A＞ iF米10ベ　　　 　84 　222.543　 215.19% -0.0004%
＜9110＞ ユナイテド海　　　 　418600 　668491.6　 198.22% 0.0985%
＜7815＞ 東ボード　　　　　 　69000 　3964.48　 184.38% -0.0228%
＜4381＞ ビープラッツ　　　 　1702800 　165676.94　 160.89% 0.1928%
＜2090＞ NZAM米7H　　 　282734 　234863.236　 155.06% 0%
＜7609＞ ダイトロン　　　　 　698600 　693416.5　 140.90% 0.155%
＜2737＞ トーメンデバ　　　 　290200 　2380006.2　 132.74% 0.1912%
＜6632＞ JVCKW　　　　 　2985200 　859658.79　 125.82% -0.1507%
＜3810＞ サイバーSHD　　 　1638000 　80426　 125.00% 0.0058%
＜7460＞ ヤギ　　　　　　　 　133600 　63470.02　 121.63% -0.1086%
＜6440＞ JUKI　　　　　 　845800 　159478.46　 118.01% 0.1592%
＜7138＞ TORICO　　　 　816200 　40835.24　 108.04% 0.0079%
＜316A＞ iFFANG＋　　 　597921 　560842.61　 101.92% 0.038%
＜3856＞ Abalance　 　833200 　105399.12　 97.13% -0.1951%
＜6134＞ FUJI　　　　　 　2656300 　8417323.12　 93.87% 0.0804%
＜6952＞ カシオ　　　　　　 　4894900 　3827615.08　 90.27% 0.0198%
＜223A＞ GXAIビック　　 　57924 　49940.073　 81.25% 0.0226%
＜1847＞ イチケン　　　　　 　68100 　84858.72　 80.06% 0.0353%
<523A> セイワHD　　　　 　188800 　150551.94　 79.88% 0.1611%
<278A> テラドローン　　　 　1482800 　10209720　 76.79% 0.15%
<7366> LITALICO　 　289100 　211329.98　 75.82% 0.0581%
<2633> NFS＆P500　 　470580 　101999.991　 75.81% 0.0185%
<205A> ロゴスHD　　　　 　36300 　38425.52　 75.63% -0.01%
<2845> NFナスヘッジ　　 　75688 　107971.303　 74.29% 0.0116%
<3371> ソフトクリエHD　 　211900 　173506.82　 73.82% -0.0725%
<2664> カワチ薬品　　　　 　168100 　257479.4　 72.87% 0.082%
<7613> シークス　　　　　 　407000 　285439.48　 72.09% 0.0784%
<8364> 清水銀　　　　　　 　103900 　116691.7　 69.02% -0.0315%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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