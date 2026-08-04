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オートサーバー 2026年12月期7月度ASNET取引台数実績(速報値)
記事提供元：フィスコ
*10:11JST オートサーバー---2026年12月期7月度ASNET取引台数実績(速報値)
オートサーバー＜5589＞は3日、会員制中古車流通サービスプラットフォーム「ASNET」における2026年12月期7月度の取引台数実績(速報値)を発表した。
ASNET全体の取引台数は22,469台となり、前年同月比106.3％、台数では1,326台増加し、2カ月連続で前年同月実績を上回った。
また、7月単月としては過去最高の取引台数を更新した。
2026年7月度の実績は、2018年から2024年までの平均取引台数19,745台と比較して113.8％となり、平年を大きく上回る水準となった。
ASワンプラサービスが引き続き堅調に推移したことに加え、オークションへの出品台数の増加に伴い、オークション代行サービスも取引実績を回復させている状況のようだ。
なお、同社は8月10日に2026年12月期第2四半期の決算発表を予定しており、ASNETのサービス別(オークション代行サービス及びASワンプラサービス)の取引台数内訳は四半期毎の決算短信にて開示される。《KT》
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