【分析】アルファベット株は反発も、8110億ドルの「契約上の義務」という重い課題

米アルファベット（Alphabet）の株価は、巨額の設備投資計画を巡る懸念から下落した後、Amazonの好決算を受けて反発した。しかし、同社の四半期報告書に記載された8110億ドル（約128兆円）に上るインフラ購入の「契約上の義務」という構造的な課題は未解決のままである。AIインフラ投資に対するリターンがいつ、どの程度得られるのか、投資家や市場関係者は引き続き注視する必要がある。

■クレイマー氏、半年間の強気予想を一言で撤回

2026年1月、ジム・クレイマー氏はAlphabetを大型ハイテク株のトップピックの1つに挙げ、株価は400ドル（約6万3200円）に達すると予測し、Googleは「MetaよりもAIで稼ぐかもしれない」と述べていた。しかし7月下旬までに、同氏は自らを「ショックを受けた」と表現し、GOOGL株を保有し続けるのではなく、別の投資先を見つけると宣言した。この方針転換は、四半期業績の悪化が原因ではない。Alphabetの第2四半期（Q2）の売上高は前年同期比24%増の1198億ドル（約18.9兆円）を記録し、Google Cloud部門は82%増の248億ドル（約3.9兆円）へと成長した。

それにもかかわらず、市場ではAlphabetの時価総額が2550億ドル（約40.3兆円）失われた。その後、AmazonのAWSがQ2売上高422億ドル（約6.7兆円、前年同期比37%増）という好決算を発表したことで、翌週にかけてAlphabetの時価総額は失った分の大半を取り戻した。しかし、この株価回復が答えていない疑問がある。それはクレイマー氏が指摘し、現在Alphabetの10-Q（四半期報告書）に埋もれている、ガイダンスの変更では修正できない8110億ドル（約128兆円）の購入コミットメントがどうなるのかという問題である。

Alphabetが7月22日に決算を発表した後、クレイマー氏はCNBCの番組で、この株価下落について率直な分析を披露した。7月31日のCNBCでの解説で、同氏は市場の反応を次のように表現している。「私が最もショックを受けたのは、Alphabetに起きたことだ。先週、Alphabetは取引全体を台無しにした」。同氏の市場に対する読みによれば、投資家はAlphabetの年間設備投資（capex）ガイダンスの中間値が約150億ドル（約2.4兆円）引き上げられたことに対し、時価総額2550億ドルを消し去った。これは約17対1の比率である。同氏の解釈では、市場は支出自体が間違っていると判断したのではなく、それがリターンを生み出すと信用できなかったのだという。

「Google Cloudは素晴らしい。本当に素晴らしい」と同氏は付け加えた。「だから、それは機能していると言わざるを得ない。しかし、もう一方の側面、つまり他社に販売している、あるいは自社で使用している実際のコンピューティングについては、そのリターンがどうなるかまだ分かっていない。あるいは、そもそもリターンがあるのかどうかも。もしリターンがないのなら、申し訳ないが、私はこの株を買うつもりはない。テクノロジー分野で機能する別のものを探すつもりだ」

この発言は、7月31日のAmazonの決算発表後には違った響きを持った。Amazon Web Services（AWS）は、アナリストのコンセンサス予想である約405億ドルに対し、前年同期比37%増となる過去最高のQ2売上高422億ドルを記録した。アンディ・ジャシーCEOは、Amazonの通期設備投資目標を2200億ドル（約34.8兆円）に引き上げ、この支出は投機的なものではなく需要主導型であると説明した。Alphabet、Microsoft、Metaの株価もAWSに続いて上昇した。機関投資家がAIインフラは測定可能なクラウド収益に結びついていると判断したことで、これら3社の時価総額は7月31日の週に合計で約1.5兆ドル（約237兆円）増加した。GOOGL株は、決算発表後の安値である約315ドルから、2026年8月1日時点では約354ドル（約5万5900円）まで上昇した。

クレイマー氏が示した「もしリターンがないのなら」という条件については、リターンが得られない可能性が以前より低く見えるようになった。しかし、同氏が指摘した構造的な問題、すなわちAIコンピューティング支出に対するリターンの問題は解決されていない。クラウドサービスについては部分的に答えが出ているが、インフラそのものについては依然として未解決である。

■見出しにならなかった「8110億ドル」という数字

この問題に対して最も重要な文脈を提供する数字は、設備投資ガイダンスではない。それは8110億ドルである。

7月24日に公開されたAlphabetの2026年Q2のSEC（米国証券取引委員会）提出書類（10-Q）には、ほとんど見出しにならなかった一文が含まれている。2026年6月30日時点で、同社は8110億ドルの重要な購入コミットメントおよびその他の契約上の義務を負っており、そのうち2007億ドル（約31.7兆円）は短期的なものであるという。わずか1四半期前、2026年3月31日時点のQ1の10-Qでは、同等の購入コミットメントは3324億ドル（約52.5兆円）と開示されていた。つまり3カ月間で、Alphabetの契約済みの支出義務は4786億ドル（約75.6兆円）増加したことになる。

この数字の実際的な意味は、設備投資ガイダンスが意味するものとは異なる。ガイダンスは、CFOが四半期ごとに上方修正または下方修正できる予測である。一方、購入コミットメントは、チップメーカー、データセンター建設業者、テイク・オア・ペイ（引取保証）契約を結んだエネルギー供給者などとの署名済み契約であり、AI需要が予測通りに実現するかどうかにかかわらず、Alphabetには契約上の支払い義務がある。設備投資計画が強気すぎたと判断した企業はガイダンスを引き下げることができるが、すでに8110億ドルの供給契約に署名している企業がそれを停止しようとすれば、契約違反のリスクに直面する。この支出はもはや完全に裁量的なものではない。Motley Foolの10-Qコミットメント分析でも確認されたように、Alphabetはすでにその支出を契約で確定させているのである。

これらのコミットメントは何を購入するためのものか。10-Qによれば、それらは「主に長期供給契約および未履行の発注書を通じた技術インフラストラクチャおよび在庫のコストに関連する」とされている。Alphabetの現在の構築戦略を考慮すると、これはカスタムのTensor Processing Unit（TPU）チップ（2026年4月に発表されたAIモデル学習用のTPU 8tおよびAI推論用のTPU 8i）、データセンター建設契約、ネットワーク機器、そしてAIインフラの膨大な電力需要を満たすためのエネルギーのテイク・オア・ペイ契約を意味する。Motley Foolの在庫分析でも確認されたように、TPUの調達が加速したことを反映し、Alphabetのチップ在庫だけでも2026年Q1からQ2の間に24億ドルから100億ドル（約1.58兆円）へと急増している。

この最後の点は、ROI（投資利益率）の問題を考えるうえで重要である。Alphabetは単に社内利用のためにAIインフラを購入しているわけではない。同社はクラウド事業と並行してチップ関連事業を構築しており、Anthropic、OpenAI、Metaに対して外部向けにTPUのコンピューティング能力を販売している。また、Blackstoneが支援するベンチャー企業は、2027年からAI研究機関や企業向けにTPUのコンピューティング能力を貸し出す予定である。8110億ドルのコミットメントは、Alphabet自身のAI能力を整備するためのコストであると同時に、経営陣が新たな収益カテゴリーになると見込む事業への供給側の投資でもある。

■Google Cloudの82%成長が「半分の答え」である理由

Q2の売上高が前年同期比82%増の248億ドルとなり、営業利益率が前年の20.7%から35.6%に拡大したクラウド部門の業績は、クレイマー氏が年初に示した見方の正しさが裏付けられた部分である。Alphabetの公式なQ2決算発表では、Google Cloudの業績は同事業の歴史上最も好調な四半期の1つに位置付けられている。Google Cloudの契約済み収益バックログ（受注残）は約5140億ドル（約81.2兆円）に増加し、アナト・アシュケナージCFOは決算説明会で、需要が利用可能なキャパシティを上回っていると述べた。つまり、必要なインフラが整っていれば、クラウド収益はさらに高くなっていたはずだという。これは需要制約型ではなく供給制約型のビジネスであり、まさにAmazonのAWSの業績を非常に重要なものにしているシグナルである。

AmazonのAWSが37%成長して422億ドルに達したことは、AIクラウド需要が加速し、多くの懐疑派が考えていた以上の速さで成長していることを確認するものだった。Microsoft Azureの2026年度Q4決算では前年同期比43%の成長が示され、Microsoftは決算発表の週に時価総額を6000億ドル（約94.8兆円）以上増やした。これら3社の結果を合わせると、需要に関する疑問への答えが示されている。企業顧客はAIクラウドサービスへの支出を加速させており、その需要に応えるためにインフラを構築したハイパースケーラーでは、それが会計上の売上高へと転換し始めている。

しかし、クレイマー氏が表明した懸念はクラウドについてではなかった。それは「実際のコンピューティング」、つまりインフラストラクチャ層、年間2000億ドル（約31.6兆円）規模のAIインフラ構築についてであり、その支出に対するリターンがこのペースでの投資を正当化できるかどうかという問題であった。クラウド収益の成長は、以前の設備投資水準の4倍に達する基盤インフラへの投資が、リスク調整後に十分なリターンを生み出すかどうかという疑問に直接答えるものではない。より好意的な見方をすれば、インフラがバックログの収益化を可能にするキャパシティを生み出していると言える。一方、より批判的な見方をすれば、インフラ投資が、それによって支えられるクラウド収益よりも速く成長していると指摘できる。

Janus Hendersonのポートフォリオマネージャーであるアリソン・ポーター氏は、Q2決算後に強気の見方を示した。同氏は、今回の業績をAlphabetにとって最近で最も好調な四半期の1つと評価し、クラウドの利益率拡大はインフラ支出がオペレーティング・レバレッジを生み出している直接的な証拠であると述べた。一方、Corpayのチーフ・マーケット・ストラテジストであるカール・シャモッタ氏は弱気の見方を示した。Alphabetが設備投資ガイダンスを引き上げたことで、世界の市場ではAI支出に対する警戒感が強まり、AI投資サイクルが持続可能かどうかは未解決であるとの見方が明白になったという。

■Alphabetの1兆ドル規模のAI投資はすでに報われ始めているのか？

Moody's Ratingsは、Alphabetの10-Qが提出されたのと同じ2026年7月24日に警告を発し、AI支出を「前例のない」ものと表現した。さらに、対象グループの設備投資が年末までに7850億ドル（約124兆円）、2027年には約1兆ドル（約158兆円）に達すると予測した。この警告の対象となった6社（Microsoft、Amazon、Alphabet、Meta、Oracle、CoreWeave）は、アセットライトなソフトウェアモデルから、「前例のない水準の投資と資金調達を必要とする」アセットヘビーなインフラモデルへの移行に伴う信用力の低下リスクに直面しているとされた。Moody'sは、Alphabetが世界で最も強固なバランスシートの1つを維持していると指摘し、差し迫った格下げの可能性までは示さなかったが、ガイダンスの引き上げ後、Alphabet債のクレジットスプレッドは拡大した。

Goldman Sachsは以前、この構造的な側面を分析しており、現在の支出サイクルから積み上がる減価償却費により、ハイパースケーラーの売上高に対する減価償却費の比率が2022年の7%から2027年には12%に上昇すると予測している。J.P. Morgan Asset Managementは、ハイパースケーラーの営業キャッシュフローに占めるAI設備投資の割合が、2023年の33%から2026年には93%に上昇したと推定している。Epoch AIの2026年6月のハイパースケーラー分析では、クラウドインフラを構築する最大手5社のAIインフラ支出が、現金収益の伸びを70%上回るペースで増加していることが分かった。

Alphabet単体で見ると、Q2のフリーキャッシュフローはマイナス59億ドル（約9300億円）となり、2004年のIPO以来初めて四半期ベースでキャッシュフローがマイナスになった。これは、449億ドル（約7.1兆円）の設備投資が391億ドル（約6.2兆円）の営業キャッシュフローを上回ったためである。同社は、2026年6月2日に発表した株式発行プログラムを通じて事業資金の一部を調達した。Alphabetはこのプログラムの総額を847.5億ドル（約13.4兆円、当初発表の800億ドルから増額）に設定し、Berkshire Hathawayが私募を通じて100億ドル（約1.58兆円）を拠出すると約束した。これは、ウォーレン・バフェット氏の投資会社が、このインフラ投資を企業価値を損なうものではなく、将来の収益を生むものとみているシグナルである。6月30日までに実際に発行された株式による純手取額は496億ドル（約7.8兆円）となった。この株式発行は既存のGOOGL株主の持ち分を希薄化した。Berkshireはまた、2026年Q1にAlphabet株の保有額を204%増やし、約156億ドル（約2.5兆円）としていた。

設備投資と売上高の比率は、この構造的な変化を示している。Alphabetの年間支出の中間値である2000億ドルは、年換算売上高の約42%に相当する。これは、ソフトウェア企業というよりも、資本集約的な公益事業や通信会社に典型的な比率である。強気派が引き合いに出す歴史的な前例は、Amazon Web Servicesそのものである。AWSは、現在Amazonの事業全体を支える利益を生み出すようになるまで、何年にもわたって資本を投じ続けた。一方、弱気派が注目する相違点は、AWSが、まだ需要が存在していなかった真に新しいインフラカテゴリーを構築していたことである。現在のAIインフラ構築では、Microsoft、Amazon、Meta、Oracleが同時に競争しており、単一企業がリターンの圧倒的なシェアを獲得する可能性を低下させている。

■Amazonの業績が現在のAlphabet株主にもたらす意味

証券口座、インデックスファンド、またはテクノロジー分野へのエクスポージャーが大きい401(k)などを通じてGOOGLを保有している投資家にとって、Amazonの業績とその後のGOOGLの回復は、構造的な疑問を変えることなく、短期的な見通しの確率分布を変化させるものである。

約315ドルから8月1日時点の354ドルへの回復は、売りを招いた投資家の見方が部分的に修正されたことを示している。Microsoft Azureの43%成長とAmazon AWSの37%成長は、AIクラウド市場が、継続的な投資を正当化するのに必要なペースでハイパースケーラーのキャパシティを吸収していることを示唆している。Alphabetのクラウドバックログに関する10-Qの開示によれば、約5140億ドルのバックログが経営陣の予測するペースで売上高へと転換し、その約半分が24カ月以内に計上されれば、Google Cloudの売上高は四半期あたり248億ドルから、2028年半ばには四半期あたり600億ドル（約9.5兆円）に近い水準へと成長することになる。その売上高水準になれば、インフラ投資は歴史的な基準に照らして合理的なものに見え始める。

変わらない制約は、8110億ドルの契約上のコミットメントである。設備投資ガイダンスは将来の決算発表で引き下げることができるが、チップ、データセンター、エネルギーに関する署名済みの供給契約は、売上高の拡大時期にかかわらず支払いを必要とする。「もしリターンがないのなら、私はこの株を買うつもりはない」というクレイマー氏の立場をとる投資家は、同社がすでにリターンが得られることを前提とした支出計画に法的にコミットしていることに留意すべきである。リターンの問題は、もはやAlphabetが状況に応じて自由に選択できるものではない。契約によって、経営陣はすでに支出を続ける道を選んでいるのである。

Q2決算後に目標株価を引き上げた証券会社は20社以上に上り、目標株価の中央値は430ドル（約6万7900円）付近に落ち着いた。これは、現在の354ドル前後から約21%の上値余地があることを示唆している。その上値余地が実現するかどうかは、クラウドのバックログが売上高へと転換されるか、現在の支出サイクルに伴う減価償却負担が利益率を圧迫する前にTPUの外部向け収益が十分な規模に達するか、そしてAmazonとMicrosoftが自社の業績で確認したAI需要が同じペースでGoogle Cloudにも流れ続けるかにかかっている。

■Alphabet投資家にとって「契約上の義務」とは実際に何を意味するのか？

SECの10-Qで開示される購入コミットメントは、設備投資ガイダンスとは異なる。AlphabetのCFOが、2026年の設備投資に1950億ドルから2050億ドル（約30.8兆～32.4兆円）を費やす見込みだと述べる場合、それは修正可能な将来予測である。一方、10-Qで8110億ドルの「購入コミットメントおよびその他の契約上の義務」が開示される場合、それらは法的に拘束力のある供給契約であり、主に技術インフラ、チップ調達、データセンター建設、エネルギーサービスに関する長期供給契約からなる。Alphabetにはこれらの契約に基づく支払い義務がある。8110億ドルのうち、2007億ドルは短期、すなわち1年以内に期限を迎えるものに分類され、残りは複数年にまたがる。

2026年Q1の3324億ドルからQ2の8110億ドルへの急増、すなわち単一四半期で4786億ドルの増加は、Alphabetによる長期的なインフラ供給へのコミットメントが大幅に加速したことを反映している。同社は、数年先まで続くチップ供給契約、エネルギーのテイク・オア・ペイ契約、そして2027年以降まで延びる納入スケジュールを伴うデータセンター建設契約を結んでいる。これらは、Alphabetが自社のAIクラウド事業を支えると見込むインフラを整備するための契約である。同時に、これらの契約は、経営陣の判断だけで支出競争を止められないことを意味している。

これが何を意味するのかを評価しようとする投資家にとって、Alphabetのバランスシートは従来のいかなる基準から見ても強固なままであり、Moody'sは投資適格格付けが直ちに引き下げられる可能性は低いと指摘している。しかし、同社の財務的な柔軟性は著しく低下している。847.5億ドルの株式発行プログラムが発表されたのは、コミットメントの拡大ペースがフリーキャッシュフローで支えられる範囲を超えたためである。8110億ドルという数字は、クレイマー氏のショックと株価回復の両方の背景にある構造的な要因であり、今後の四半期報告書で注視すべき数字となるだろう。

※本記事は投資助言を構成するものではありません。

■注目ポイントQ&A

●売上高予想を上回ったにもかかわらず、Alphabetの株価が7%下落したのはなぜですか？

記録的な売上高を達成した四半期であっても、年間の設備投資が2000億ドルに近づくこと、四半期のフリーキャッシュフローが2004年のIPO以来初めてマイナスに転じたこと、そして通期の支出ガイダンスが再び引き上げられたことを同時に開示した場合、株価下落を防ぐには不十分です。株式投資家は、現在の売上高ではなく、将来のフリーキャッシュフローの現在価値に基づいて株価を評価します。2026年Q2のように、営業キャッシュフローの流入とインフラ支出の流出の差が急激に拡大した場合、トップラインである売上高が成長していても、株式の理論的な現在価値は低下します。AlphabetのQ2キャッシュフロー計算書では、391億ドルの営業キャッシュフローを449億ドルの設備投資が上回っていました。

●Alphabetの8110億ドルの購入コミットメントは実際に何を意味するのですか？

これは、2026年6月30日時点で、Alphabetがチップ供給、データセンター建設、エネルギーサービス、および関連インフラのために8110億ドルの購入契約を結んでおり、そのうち2007億ドルが今後12カ月以内に期限を迎えることを意味します。これは、予測である1950億ドルから2050億ドルの年間設備投資ガイダンスとは異なります。8110億ドルは法的に拘束力のある義務を表しています。企業は将来の四半期に設備投資ガイダンスを引き下げることはできますが、契約違反の責任を負わずに、契約したサプライヤーへの支払いを止めることはできません。この構造的なコミットメントがあるため、この規模で一度始まった支出競争は簡単には巻き戻せないのです。

●AmazonのAWSの好決算は、GOOGL株を保有する根拠を変えましたか？

AmazonのQ2のAWS業績である売上高422億ドル、前年同期比37%増という結果は、株価急落直後のAlphabet株主にとって最も重要な外部データでした。これは、AIクラウドサービスに対する企業需要が実在し、加速していることを裏付けました。この需要こそが、Google Cloudの約5140億ドルのバックログを売上高へと転換させるものです。Microsoft Azureが同社のQ2で43%成長したことも、2つ目の確認材料となりました。これらの結果を合わせることで、投資家の関心は「AI支出は需要を生み出しているのか」から「需要はあるが、どの程度の利益率を確保できるのか」へと移りました。GOOGL株が315ドルから8月1日時点の約354ドルへ回復したことは、その需要が裏付けられたとの見方を反映しています。しかし、8110億ドルのインフラコミットメント全体が、構築に要する複数年にわたって十分なリターンを生み出すかどうかという疑問は残されたままです。

●クレイマー氏の「ペナルティボックス（投資対象外）」宣言は、個人投資家にとって信頼できるシグナルですか？

1月の目標株価400ドルから、2026年7月下旬の「この株は買わない」というクレイマー氏の方針転換は、AlphabetのQ2設備投資ガイダンスが予想を上回った際に、市場全体が示したのと同じ転換点をたどっています。同氏が指摘した17対1の時価総額減少額とガイダンス引き上げ額の比率は、市場がこのニュースをどのように価格へ織り込んだかを的確に表したものでした。AmazonのAWSによる需要の裏付けを受けたその後の株価回復は、単一の取引日に起きた急激な反応を投資シグナルとして利用することの限界を示しています。AI設備投資に関するニュースに対する市場の初期反応は、上昇と下落の双方に行き過ぎることがあります。今回の売りもその後の回復も、AIインフラのROIという中心的な疑問を解決してはいません。クレイマー氏を含め、市場コメンテーターの見解変更に基づいて投資判断を行う前に、資格を持つファイナンシャルアドバイザーへ相談することが適切です。

元記事: Alphabet Rebounds After Cramer’s Shock: But $811B in Commitments Won’t Budge