Netflixが独占権なしで約790億円を投資、「ウォーキング・デッド」全作が2027年からAMC+と共同配信へ

NetflixとAMC Global Mediaは、2027年1月より「ウォーキング・デッド」シリーズ全作品を両社のプラットフォームで共同独占配信するライセンス契約を発表した。これにより、米国におけるNetflixの独占配信体制が終了し、AMC+でも初めて本編を含む全シリーズが視聴可能になる。一方Netflixでも、これまで同プラットフォームで配信されていなかったスピンオフ作品が追加される。既存のライセンス契約が終了するのに伴い、各シリーズは地域ごとに異なる時期から順次配信される見通しだが、具体的なスケジュールは未確定となっている。

■契約の対象と視聴者への影響

NetflixとAMC Global Mediaは木曜日（米国時間）、5年間で5億ドル（約790億円、1ドル=158円換算）のライセンス契約を結び、「ウォーキング・デッド」ユニバースの全作品（7シリーズ、371エピソード、放送期間15年分）を2027年1月からNetflixとAMC+の両方で共同独占配信（co-exclusively）すると発表した。この契約により、2011年から続いていたNetflixによる米国での「ウォーキング・デッド」独占配信体制が終了する。また、AMC+で同シリーズの看板番組である本編が配信されるのは今回が初となる。現在AMCおよびAMC+で日曜夜に放送中の「Dead City」シーズン3を含む、6つのスピンオフ作品も対象に含まれる。

この発表は、ウォール街の予想を下回ったAMC Global Mediaの第2四半期決算報告と同時に行われた。同社の売上高は5億4700万ドル（コンセンサス予想5億5465万ドル）、調整後1株当たり純損失は0.28ドル（予想0.07ドルの損失）だった。AMCの株価は市場前取引で約4%下落した。一方で同社は、今回のストリーミング契約や、Comcast、DirecTV、YouTube TVとの配信契約更新を要因として挙げ、通期の売上高見通しを24億ドルから24億5000万ドルの範囲に上方修正している。

本契約は、オリジナルの「ウォーキング・デッド」に加え、「フィアー・ザ・ウォーキング・デッド」「ウォーキング・デッド：ダリル・ディクソン」「ウォーキング・デッド：デッド・シティ」「ウォーキング・デッド：ザ・ワンズ・フー・リブ」「ウォーキング・デッド：ワールド・ビヨンド」「テイルズ・オブ・ザ・ウォーキング・デッド」の全6スピンオフシリーズを対象としている。既存のライセンス契約が終了するのに伴い、各シリーズは異なる時期に両プラットフォームで配信が開始される。AMCは、2027年1月からさまざまな地域市場でライセンスの展開を開始する方針を示している。

消費者にとって最も大きな変化は、AMC+が初めてオリジナルの「ウォーキング・デッド」にアクセスできるようになることだ。Netflixは2011年以来、同看板シリーズの米国における独占ストリーミング権を保持しており、この15年間の取り決めにより、スピンオフを見る前にシリーズを振り返りたい視聴者にとってNetflixがデフォルトの視聴先となっていた。2027年以降、AMC+のみを契約している視聴者は、1つのサービスで全7シリーズにアクセスできるようになる。一方、Netflixのみを契約している視聴者にとっては、これまで同プラットフォームで利用できなかったスピンオフ作品が視聴可能になるというメリットがある。

現在「Dead City」シーズン3（第2話は8月2日日曜日に放送）を視聴しているユーザーにとっての実質的な影響は、最終的に自分がすでに利用しているプラットフォームからフランチャイズ全体のコンテキストにアクセスできるようになり、両方のサービスを個別に契約する必要がなくなることだ。

また、この契約によりNetflixにおける同フランチャイズの国際的な展開も拡大し、英国、イタリア、オーストラリア、ニュージーランドが配信対象地域に追加される。

■Netflixが独占権なしで巨額投資を行う理由

この契約で構造的に最も異例なのは、Netflixが単独のストリーミング権を獲得しなかった点だ。Netflixの主要なコンテンツライセンスに対する標準的なアプローチは、歴史的に独占権に対して対価を支払うというものだった。これは、他の場所ではコンテンツが見られないからこそ、視聴者がNetflixにやってくるというメカニズムである。「ウォーキング・デッド」の契約は、そのモデルから完全に逸脱している。

新たな取り決めの下では、Netflixの5億ドルはフランチャイズへのアクセス権を購入するものであり、競合を排除する独占権を得るものではない。AMC+は同じ市場で同時に同じコンテンツを配信する。2027年以降にオリジナルシリーズを見たい「ウォーキング・デッド」の視聴者は、NetflixかAMC+の2つの選択肢を持つことになる。

支払い構造もこの異例の取り決めを反映している。AMCの財務報告によると、Netflixは2026年中に約2500万ドル（約39億5000万円）、2027年から2030年まで毎年約1億ドル（約158億円）、そして残額を2031年に支払う予定だ。フランチャイズが両プラットフォームで完全にアクティブになる時期に比重を置いたこの段階的な構造は、両社がこれを1回限りのライセンスイベントではなく、長期的な収益コミットメントとして扱っていることを示している。

Netflixにとっての経済的な論理は、加入者の獲得ではなく維持（リテンション）にある。「ウォーキング・デッド」には、視聴者が継続的にフランチャイズに戻ってくることを示す15年間の視聴データがある。これは1回限りの新規加入の原動力としてではなく、既存の加入者が留まるための持続的な理由として機能している。年間1億ドルを支払うことで、NetflixはAMC+という代替の視聴先ができた後でも、実績のある強固なファンダムを持つフランチャイズが自社のプラットフォームで利用可能であり続けることを保証しているのだ。Netflixのライセンス担当バイスプレジデントであるロリ・コンクリング氏は木曜日の声明で、「視聴者は15年近くにわたりNetflixで『ウォーキング・デッド』を発見し愛してきており、この番組は今も新たなファンを惹きつけ続けている」と、同フランチャイズの継続的なパフォーマンスについて述べている。

AMC Global Mediaにとっても、この構造は同様に合理的だ。同社はAMC+でオリジナルシリーズを配信できるようになり、これまで持っていなかった意味のあるプラットフォームの差別化要因を獲得すると同時に、Netflixから5億ドルを受け取ることで、減少するケーブルテレビ収入を直接的に相殺できる。2026年第2四半期の国内アフィリエイト収入は前年同期比17%減の1億2600万ドルとなった。これは、有料テレビの加入者が解約を続ける中、ケーブルテレビの放送料が継続的に縮小していることを反映している。同四半期のストリーミング収入は6%増の1億8000万ドルとなり、現在ではAMCの国内営業収益の3分の1以上を占めているが、それ単独でケーブルテレビの損失を補うには至っていない。Netflixからの支払いは、その移行期間中の資金的な橋渡しとなる。

AMCのCEOであるクリスティン・ドーラン氏は、同社の交渉は最終的に、権利を異なる市場で分割するよりも、単一のグローバルパートナーを優遇する結果になったと述べた。木曜日に発表された声明の中で、ドーラン氏は次のように語っている。「この契約は、このユニバース（全番組、全エピソード）のグローバルな目的地を作り出し、世界中のファンにとってフランチャイズをこれまで以上にアクセスしやすいものにします。さらに、共同独占契約により、来年初めにはオリジナルシリーズを初めてAMC+で配信できるようになります」

■スピンオフ作品の展開とフランチャイズの現状

この契約は、同フランチャイズが2022年に通年でのスピンオフ作品の段階的リリースへとスケジュールを転換して以来、最も活発な制作段階にある中で結ばれた。「Dead City」シーズン3は7月26日にAMCおよびAMC+でプレミア放送され、エピソード「Trillium」で幕を開けた。新たなショーランナーであるセス・ホフマン氏の明らかに軽快なクリエイティブの方向性の下、マギー・リー（ローレン・コーハン）とニーガン（ジェフリー・ディーン・モーガン）が登場している。新キャラクターのレナータ（エイミー・ガルシア）とルイス（ラウル・カスティージョ）は、特定の道徳的・精神的枠組みに基づいた生存へのアプローチを持つキューバ系アメリカ人の家族グループを紹介しており、これが今シーズンのテーマ的な原動力となっているようだ。同シーズンは2026年9月13日まで全8エピソードが放送される。

「ウォーキング・デッド：ダリル・ディクソン」シーズン4は、同スピンオフの最終シーズンとなることが確認されており、2027年にプレミア放送されるとみられている。「Dead City」「ダリル・ディクソン」「ザ・ワンズ・フー・リブ」のキャラクターが集結すると噂されているクロスオーバースピンオフについては未確認のままだが、早くても2027年より前にプレミア放送される可能性は低いだろう。これはまさに、木曜日の契約に基づいてフランチャイズ全体が両プラットフォームで利用可能になる時期と一致する。

■AMC+の現状と今後の展望

2027年にフランチャイズが到着する前にAMC+を契約すべきかどうか迷っている視聴者にとって、最も明確な目先の理由は「Dead City」シーズン3そのものだ。この番組は現在AMC+で放送と同時に配信されており、Netflixのような遅れはない。「Dead City」シーズン1は現在米国のNetflixで配信されているが、シーズン2とシーズン3は、新たな契約が発効するまではAMC+でのみ視聴可能となる。

AMCのストリーミングポートフォリオには、AMC+、Acorn TV、Shudder、Sundance Now、ALLBLK、HIDIVEが含まれる。AMC+は単独のサブスクリプションとして、またいくつかのバンドルパートナーシップを通じて提供されている。同社は2026年第1四半期時点で、全サービス合わせて約1010万人のストリーミング加入者を抱えていたが、現在はこの数字の四半期ごとの報告を取りやめている。

広告付きAMC+のハードバンドル契約は、直近の報告四半期で前年同期比200%の成長を記録した。これは、AMCが初めて「ウォーキング・デッド」フランチャイズ全体をホストする準備を進める中で、単独のサブスクリプションの成長よりも、バンドル配信を通じたストリーミング展開の拡大を見込んでいることを示唆している。

■注目ポイントQ&A

●この契約後も「ウォーキング・デッド」はNetflixに留まりますか？

はい。木曜日に確認された5年間の契約により、オリジナルシリーズと全6つのスピンオフ作品は少なくとも2031年までNetflixで配信され続けます。主な変更点は、2027年1月からAMC+でも同フランチャイズが配信されるようになり、米国におけるオリジナルシリーズの唯一のストリーミング配信先としてのNetflixの15年間の歴史が終わることです。現在Netflixで視聴している方がアクセス権を失うことはありません。

●「ウォーキング・デッド」ユニバースの全作品はいつAMC+に登場しますか？

既存のライセンス契約が終了するのに伴い、2027年1月から各シリーズが順次AMC+に登場し始めます。番組によって、また地域市場によって配信開始時期は異なります。AMCは、フランチャイズ全体の展開がAMC+の完全独占に移行するのではなく、NetflixとAMC+の両方で利用可能な共同独占（co-exclusive）になることを確認しています。

●この契約における「共同独占（co-exclusive）」とはどういう意味ですか？

共同独占契約とは、1つのプラットフォーム単独ではなく、2つのプラットフォームに同時にストリーミング権を与えることを指します。この契約の下では、NetflixとAMC+の両方が、同じ市場で同時に「ウォーキング・デッド」フランチャイズをストリーミングする権利を持ちます。これは、コンテンツが1つのプラットフォームでしか見られないという、単独の独占権に対価を支払うNetflixの典型的なアプローチとは異なります。新規加入者を惹きつけるために独占権を利用するのではなく、既存の加入者を維持するために実績のあるフランチャイズを保持することに対価を支払うという、Netflixの戦略的シフトを反映しています。

●「Dead City」シーズン3は現在Netflixで配信されていますか？

いいえ。7月26日にAMCおよびAMC+でプレミア放送された「Dead City」シーズン3は、現在Netflixでは配信されていません。「Dead City」のシーズン1は米国のNetflixで配信されていますが、シーズン2と現在放送中のシーズン3は、2027年に新たな共同独占契約が発効するまでAMC+でのみ視聴可能です。同シーズンは全8エピソードで構成され、2026年9月13日まで毎週日曜日の夜に新しいエピソードが放送されます。

元記事: Walking Dead Lands on AMC+ in 2027: Netflix Pays $500M Without Exclusivity