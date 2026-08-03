*17:41JST AIAIグループ---1Qは2ケタ増収・2ケタ以上の増益、運営施設数が4施設増の192施設に

AIAIグループ＜6557＞は31日、2027年3月期第1四半期（26年4月-6月）連結決算を発表した。売上高が前年同期比85.5%増の62.84億円、営業利益が同83.1%増の3.07億円、経常利益が同193.9%増の4.35億円、親会社株主に帰属する四半期純利益が同35.1%増の1.83億円となった。

同社グループは、東京都、千葉県、神奈川県及び大阪府ほか主要都市圏で認可保育施設（AIAI NURSERY及び雲母保育園）が提供する「保育」、多機能型事業所AIAI PLUS（AIAI RESTを含む）及び保育所等訪問支援AIAI VISITが提供する「療育」、子会社である株式会社CHaiLDが提供する「教育」の3つの「育」を一体的に提供する「AIAI三育圏」を展開している。

当第1四半期連結累計期間においては、認可保育所4施設を新規開設した。この結果、当第1四半期連結会計期間末時点における同社グループの運営施設数は、認可保育所158施設（東京都51施設、神奈川県20施設、千葉県66施設、大阪府9施設、その他12施設）、認証保育所10施設、多機能型事業所21施設、保育所等訪問支援事業所1施設、その他2施設の計192施設となった。

2027年3月期通期の連結業績予想については、売上高が前期比77.7%増の260.00億円、営業利益が同8.5%増の12.00億円、経常利益が同7.1%増の10.00億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同12.6%増の7.00億円とする期初計画を据え置いている。《KA》