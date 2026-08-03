関連記事
東証グロ－ス指数は3日続伸、売り先行も持ち直す
*16:49JST 東証グロ－ス指数は3日続伸、売り先行も持ち直す
東証グロース市場指数 886.55 +1.64／出来高 3億5069万株／売買代金 849億円東証グロース市場250指数 687.65 +1.68／出来高 1億2889万株／売買代金 699億円
本日のグロース市場では、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって3営業日続伸。値上がり銘柄数は251、値下がり銘柄数は291、変わらずは45。
7月31日の米国市場でダウ平均は276.97ドル高の52485.03ドル、ナスダックは251.68ポイント高の25373.85で取引を終了。オンライン小売アマゾン・ドット・コムの好決算を受けて投資家心理が改善し、寄り付き後、上昇。原油価格の反発や連邦準備制度理事会（FRB）のタカ派発言を背景とした金利の上昇を嫌気し、一時下げに転じたものの、比較的堅調な経済指標や企業決算を好感した買いに相場は再び上昇した。終盤にかけ上げ幅を拡大し終了。
東証グロース市場指数は下落してスタート。868.49ptまで下げ幅を広げたものの、前場中頃から急速に持ち直す動きに。後場の早い段階でプラス圏を回復したが、上値は重く小高い水準でのもみ合いとなった。
個別では、28.27％高となったビープラッツ＜4381＞が上昇率トップに。売買代金上位銘柄では、テラドローン＜278A＞、パワーエックス＜485A＞などが上昇。その他値上がり率上位銘柄では、フィーチャ＜4052＞、Birdman＜7063＞、ジィ・シィ企画＜4073＞などがランクイン。
一方、20.45％安となったアーキテクツSJ＜6085＞が下落率トップに。売買代金上位銘柄では、ティアフォー＜593A＞、QDレーザ＜6613＞などが下落。その他値下がり率上位銘柄では、unerry＜5034＞、アクリート＜4395＞、グローバルセキュ＜4417＞などがランクイン。
なお、東証グロース市場Core指数の構成銘柄では、TKP＜3479＞やタイミー＜215A＞などが上昇。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4381|ビープラッツ | 363| 80| 28.27|
2| 4052|フィーチャ | 422| 80| 23.39|
3| 7063|バードマン | 102| 16| 18.60|
4| 4073|ジィ・シィ企画 | 529| 80| 17.82|
5| 278A|テラドローン | 12000| 1460| 13.85|
6| 7074|２４７ＨＤ | 206| 18| 9.57|
7| 150A|ＪＳＨ | 462| 37| 8.71|
8| 319A|技術承継機構 | 17940| 1380| 8.33|
9| 9257|ＹＣＰ | 462| 30| 6.94|
10| 264A|Ｓｃｈｏｏ | 311| 20| 6.87|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6085|アキテクツＳＪ | 70| -18| -20.45|
2| 5034|ｕｎｅｒｒｙ | 2050| -434| -17.47|
3| 4395|アクリート | 643| -92| -12.52|
4| 4417|グローバルセキュ | 4200| -380| -8.30|
5| 3976|シャノン | 524| -42| -7.42|
6| 5243|ｎｏｔｅ | 1984| -145| -6.81|
7| 6522|アスタリスク | 1500| -91| -5.72|
8| 3133|海帆 | 85| -5| -5.56|
9| 4416|ＴｒｕｅＤａｔａ | 392| -23| -5.54|
10| 276A|ククレブ | 3285| -190| -5.47|《FA》
スポンサードリンク