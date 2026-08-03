関連記事
出来高変化率ランキング（14時台）～マクセル、リケンテクノスなどがランクイン
*14:47JST 出来高変化率ランキング（14時台）～マクセル、リケンテクノスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [8月3日 14:17 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜449A＞ SSSPヘ無 822570 47800.194 266.8% -0.0165%
＜4220＞ リケンテクノス 750400 210887.62 235.4% 0.1981%
＜2511＞ NF外債 720770 88492.39 229.33% -0.028%
＜496A＞ OneJ1720 126170 13714.946 219.86% 0.0003%
＜6810＞ マクセル 1086100 373294.92 214.97% 0.2415%
＜2247＞ iF500H無 215073 64937.016 209.84% -0.036%
＜4685＞ 菱友システム 176000 69580.44 203.99% -0.0996%
＜1597＞ MXSJリート 888091 254068.485 192.26% -0.0262%
＜2632＞ MXSナ100ヘ 47353 124578.312 189.61% -0.0054%
＜2093＞ 米債02La 10100 8581.17 186.64% -0.024%
＜573A＞ iS日債20 130540 10592.59 183.71% -0.0032%
＜2513＞ NF外株 138329 75191.138 183.7% -0.0198%
＜2017＞ iFJPX150 259655 67380.648 182.84% -0.0113%
＜381A＞ iF米債35 101392 54767.796 180.54% -0.0247%
＜2510＞ NF国内債 263570 34910.224 176.23% -0.0032%
＜133A＞ GX超短米 987414 179122.945 174.42% -0.023%
＜7942＞ JSP 279000 197058.04 161.83% 0.0643%
＜6023＞ ダイハツイン 766000 572215.8 160.02% 0.0807%
＜1698＞ 上場配当 99532 91136.843 156.02% -0.0148%
＜6932＞ 遠藤照 147600 87901.86 153.3% 0.0326%
<2121> MIXI 1413400 1056382.4 152.83% 0.1688%
<6952> カシオ 4197700 2082541.94 148.99% 0.2266%
<2569> 上場NSQヘ 153547 143255.275 147.1% 0.0019%
<2564> GXSディビ 116879 121532.298 146.4% -0.0158%
<2620> iS米債13 1363070 115113.446 146.07% -0.0245%
<2845> NFナスヘッジ 77317 60429.582 145.71% 0.0023%
<1879> 新日建 390600 237392.1 142.06% 0.0426%
<4203> 住友ベ 2368600 4100403.92 140.76% 0.1192%
<4381> ビープラッツ 1185700 159236.7 139.91% 0.2826%
<2012> iS米債03 1709830 121216.789 134.39% -0.0282%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
スポンサードリンク