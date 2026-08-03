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出来高変化率ランキング（14時台）～マクセル、リケンテクノスなどがランクイン

2026年8月3日 14:47

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記事提供元：フィスコ

*14:47JST 出来高変化率ランキング（14時台）～マクセル、リケンテクノスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[8月3日　14:17　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜449A＞ SSSPヘ無　　　 822570 　47800.194　 266.8% -0.0165%
＜4220＞ リケンテクノス　　　750400 　210887.62　 235.4% 0.1981%
＜2511＞ NF外債　　　　　　720770 　88492.39　 229.33% -0.028%
＜496A＞ OneJ1720　　126170 　13714.946　 219.86% 0.0003%
＜6810＞ マクセル　　　　　　1086100 　373294.92　 214.97% 0.2415%
＜2247＞ iF500H無　　　215073 　64937.016　 209.84% -0.036%
＜4685＞ 菱友システム　　　　176000 　69580.44　 203.99% -0.0996%
＜1597＞ MXSJリート　　　888091 　254068.485　 192.26% -0.0262%
＜2632＞ MXSナ100ヘ　　47353 　124578.312　 189.61% -0.0054%
＜2093＞ 米債02La　　　　10100 　8581.17　 186.64% -0.024%
＜573A＞ iS日債20　　　　130540 　10592.59　 183.71% -0.0032%
＜2513＞ NF外株　　　　　　138329 　75191.138　 183.7% -0.0198%
＜2017＞ iFJPX150　　259655 　67380.648　 182.84% -0.0113%
＜381A＞ iF米債35　　　　101392 　54767.796　 180.54% -0.0247%
＜2510＞ NF国内債　　　　　263570 　34910.224　 176.23% -0.0032%
＜133A＞ GX超短米　　　　　987414 　179122.945　 174.42% -0.023%
＜7942＞ JSP　　　　　　　279000 　197058.04　 161.83% 0.0643%
＜6023＞ ダイハツイン　　　　766000 　572215.8　 160.02% 0.0807%
＜1698＞ 上場配当　　　　　　99532 　91136.843　 156.02% -0.0148%
＜6932＞ 遠藤照　　　　　　　147600 　87901.86　 153.3% 0.0326%
<2121> MIXI　　　　　　1413400 　1056382.4　 152.83% 0.1688%
<6952> カシオ　　　　　　　4197700 　2082541.94　 148.99% 0.2266%
<2569> 上場NSQヘ　　　　153547 　143255.275　 147.1% 0.0019%
<2564> GXSディビ　　　　116879 　121532.298　 146.4% -0.0158%
<2620> iS米債13　　　　1363070 　115113.446　 146.07% -0.0245%
<2845> NFナスヘッジ　　　77317 　60429.582　 145.71% 0.0023%
<1879> 新日建　　　　　　　390600 　237392.1　 142.06% 0.0426%
<4203> 住友ベ　　　　　　　2368600 　4100403.92　 140.76% 0.1192%
<4381> ビープラッツ　　　　1185700 　159236.7　 139.91% 0.2826%
<2012> iS米債03　　　　1709830 　121216.789　 134.39% -0.0282%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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