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出来高変化率ランキング（13時台）～カシオ、ダイハツインなどがランクイン

2026年8月3日 13:39

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記事提供元：フィスコ

*13:39JST 出来高変化率ランキング（13時台）～カシオ、ダイハツインなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[8月3日　13:15　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜449A＞ SSSPヘ無　　　 　822560 　47800.194　 266.80% -0.0175%
＜2511＞ NF外債　　　　　 　711760 　88492.39　 227.92% -0.028%
＜496A＞ OneJ1720　 　126170 　13714.946　 219.86% 0.0003%
＜4220＞ リケンテクノス　　 　609800 　210887.62　 210.45% 0.1935%
＜2247＞ iF500H無　　 　214585 　64937.016　 209.57% -0.0364%
＜6810＞ マクセル　　　　　 　923400 　373294.92　 194.76% 0.2376%
＜4685＞ 菱友システム　　　 　160000 　69580.44　 192.30% -0.1044%
＜2093＞ 米債02La　　　 　10071 　8581.17　 186.29% -0.0248%
＜2513＞ NF外株　　　　　 　138144 　75191.138　 183.53% -0.0193%
＜2632＞ MXSナ100ヘ　 　44825 　124578.312　 182.88% -0.0045%
＜573A＞ iS日債20　　　 　129240 　10592.59　 182.48% -0.0024%
＜2017＞ iFJPX150　 　258484 　67380.648　 182.28% -0.014%
＜381A＞ iF米債35　　　 　101388 　54767.796　 180.53% -0.0242%
＜2510＞ NF国内債　　　　 　259670 　34910.224　 174.39% -0.004%
＜133A＞ GX超短米　　　　 　975123 　179122.945　 172.87% -0.0239%
＜1698＞ 上場配当　　　　　 　98867 　91136.843　 155.18% -0.0171%
＜1597＞ MXSJリート　　 　625470 　254068.485　 149.02% -0.0257%
＜6952＞ カシオ　　　　　　 　4197700 　2082541.94　 148.99% 0.2266%
＜2564＞ GXSディビ　　　 　116703 　121532.298　 146.21% -0.0169%
＜2845＞ NFナスヘッジ　　 　77252 　60429.582　 145.61% 0.0023%
<6023> ダイハツイン　　　 　683000 　572215.8　 145.48% 0.0858%
<2620> iS米債13　　　 　1356240 　115113.446　 145.44% -0.025%
<7942> JSP　　　　　　 　240900 　197058.04　 143.47% 0.0647%
<4381> ビープラッツ　　　 　1185700 　159236.7　 139.91% 0.2826%
<6932> 遠藤照　　　　　　 　133100 　87901.86　 139.85% 0.0218%
<2569> 上場NSQヘ　　　 　143827 　143255.275　 138.91% 0.0026%
<1879> 新日建　　　　　　 　366200 　237392.1　 133.96% 0.0445%
<1486> 上場米債　　　　　 　8618 　48173.984　 130.40% -0.0264%
<1622> NF自動車　　　　 　8050 　77356.194　 129.21% -0.0349%
<2121> MIXI　　　　　 　1143700 　1056382.4　 126.11% 0.1654%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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