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出来高変化率ランキング（13時台）～カシオ、ダイハツインなどがランクイン
*13:39JST 出来高変化率ランキング（13時台）～カシオ、ダイハツインなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [8月3日 13:15 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜449A＞ SSSPヘ無 822560 47800.194 266.80% -0.0175%
＜2511＞ NF外債 711760 88492.39 227.92% -0.028%
＜496A＞ OneJ1720 126170 13714.946 219.86% 0.0003%
＜4220＞ リケンテクノス 609800 210887.62 210.45% 0.1935%
＜2247＞ iF500H無 214585 64937.016 209.57% -0.0364%
＜6810＞ マクセル 923400 373294.92 194.76% 0.2376%
＜4685＞ 菱友システム 160000 69580.44 192.30% -0.1044%
＜2093＞ 米債02La 10071 8581.17 186.29% -0.0248%
＜2513＞ NF外株 138144 75191.138 183.53% -0.0193%
＜2632＞ MXSナ100ヘ 44825 124578.312 182.88% -0.0045%
＜573A＞ iS日債20 129240 10592.59 182.48% -0.0024%
＜2017＞ iFJPX150 258484 67380.648 182.28% -0.014%
＜381A＞ iF米債35 101388 54767.796 180.53% -0.0242%
＜2510＞ NF国内債 259670 34910.224 174.39% -0.004%
＜133A＞ GX超短米 975123 179122.945 172.87% -0.0239%
＜1698＞ 上場配当 98867 91136.843 155.18% -0.0171%
＜1597＞ MXSJリート 625470 254068.485 149.02% -0.0257%
＜6952＞ カシオ 4197700 2082541.94 148.99% 0.2266%
＜2564＞ GXSディビ 116703 121532.298 146.21% -0.0169%
＜2845＞ NFナスヘッジ 77252 60429.582 145.61% 0.0023%
<6023> ダイハツイン 683000 572215.8 145.48% 0.0858%
<2620> iS米債13 1356240 115113.446 145.44% -0.025%
<7942> JSP 240900 197058.04 143.47% 0.0647%
<4381> ビープラッツ 1185700 159236.7 139.91% 0.2826%
<6932> 遠藤照 133100 87901.86 139.85% 0.0218%
<2569> 上場NSQヘ 143827 143255.275 138.91% 0.0026%
<1879> 新日建 366200 237392.1 133.96% 0.0445%
<1486> 上場米債 8618 48173.984 130.40% -0.0264%
<1622> NF自動車 8050 77356.194 129.21% -0.0349%
<2121> MIXI 1143700 1056382.4 126.11% 0.1654%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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