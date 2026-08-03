*13:29JST ADワークスグループ---NANKAIと大型不動産共同投資第2号案件の取得契約を締結

ADワークスグループ＜2982＞は31日、子会社のエー・ディー・ワークスがNANKAI＜9044＞との大型不動産共同投資プロジェクトの第2号案件として、東京都23区内の大型不動産（オフィス）に係る信託受益権の取得に関する契約を締結したと発表した。

今回の案件は、50億円規模の大型収益不動産を対象としたもので、共同投資スキームを活用することにより、従来は財務規律や資本効率のバランスを踏まえて単独での事業機会が限定的であった大型不動産への事業対象拡大が可能となる。

エー・ディー・ワークスは、本案件において出資割合（20％）に応じた物件売却時のキャピタルゲイン獲得に加え、取得から売却までの一連のアセットマネジメント業務を受託することでフィー収益の獲得を見込む。同社が有する不動産の目利き力・ソーシング力、購入後の不動産価値向上力、長期運用ノウハウ、安定的な出口創出力を活用し、収益獲得機会の拡大と資本効率の向上を推進する。

また、エー・ディー・ワークスは、第3号以降の案件取得に向けた検証を進めており、共同投資スキームを通じて年間3～4件程度を目標に案件組成に取り組む。大型不動産の運用実績を早期に構築し、将来的には国内外の機関投資家や事業会社からのバリューアッド型アセットマネジメント業務受託によるノンアセット収益の獲得・拡大を目指す。《KT》