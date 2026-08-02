93gで6DoFを実現するMRグラス「URXR One」699ドルから―設計・価格・Kickstarterのリスクから徹底分析

Unseen RealityのMRグラス「URXR One」が、8月4日にKickstarterで支援募集を始める。93gの軽量フレームに6DoFのルームスケール追跡とハンドジェスチャー操作を組み込む点が特徴だが、現時点では量産前のエンジニアリング試作段階で、2026年10月中旬の出荷予定は目標として示されている。支援を検討する場合は、通常の小売予約ではなく、スケジュールリスクを伴うクラウドファンディング案件として見極める必要がある。

■93gを可能にした設計

空間コンピューティングはこれまで、ヘッドセットかディスプレイグラスのいずれかの形で提供されてきたが、両者を兼ね備えた製品はなかった。Unseen RealityのURXR Oneは、ミニパンケーキ光学系と独自のグラス内蔵SPU（Spatial Processing Unit）を採用し、93gのフレームに6DoFのルームスケール追跡とハンドジェスチャー操作を組み込んだ複合現実（MR）グラスである。Kickstarterは8月4日に開始し、数量限定の早期支援価格は699ドル（約11万円、1ドル＝158円換算）となる。

この93gという数字は、単なる宣伝用の概算ではない。ビデオシースルー方式を採用することでパンケーキレンズが使え、パンケーキレンズによって表示モジュールを小型化でき、その小型化が93gのフレームにつながるという、具体的な設計上の連鎖の結果だ。この関係はスペック表だけでは見えにくいが、理解することが、このKickstarter案件を憶測ではなく設計に基づいて評価する分かれ目になる。

■なぜ従来はこの重量で実現できなかったのか

XREAL One Pro、Viture、RayNeoのようなディスプレイグラスが100g未満に収まってきたのは、ウェーブガイドやバードバス型といった光学シースルー方式を使っているためだ。装着者は透明なレンズ越しに現実世界を見ながら、その上に仮想映像を重ねる。この方式ではレンズが透明でなければならないため、光路を折りたためないという制約がある。光を平行に整えて適切な方向へ導くには、物理的に大きな光学系が必要になる。この大きく平たい光学素子が、3DoFのディスプレイグラスをサングラスに近い形へ収める一方で、視野角を45〜57度に制限し、6DoFのルームスケール追跡を加える設計上のコストを高くしてきた。TechTimesは以前、XREAL AURAに関する記事でもこの点を報じている。

パンケーキ光学系は逆の発想を採る。透明な光学系ではなく、偏光を選択する層と部分反射ミラーの間で光を反射させ、光路を折りたたむことで、およそ17〜21mm厚のモジュールに収める。これはフレネルレンズの30〜50mmより薄く、平板型ウェーブガイドよりも小型化しやすい。一方で光学効率は犠牲になり、一般的なパンケーキ光学系ではディスプレイパネルの光のうち10〜25％しか眼に届かない。この損失を補うには、非常に高輝度なディスプレイが必要になる。

マイクロOLEDは、薄膜トランジスタを介するのではなく、シリコン製バックプレーンから画素を直接駆動するため、画素単位で損失を補えるだけの輝度を出力できる。このため、原文ではMeta Quest 3、Apple Vision Pro、Lenovo ThinkReality VRXを例に挙げ、パンケーキレンズ機器がマイクロOLEDと組み合わされるとしている。この説明は、TechTimesのLenovo XR分析でも扱われている。

URXR Oneは同じ原理を、ヘッドセットではなく眼鏡フレームに入るサイズへ縮小した「ミニパンケーキ光学系」として採用する。各眼には1.03インチのマイクロOLEDパネルを1枚ずつ搭載し、解像度は片眼あたり2448×2064ピクセル。URXR Oneの詳細仕様ページによると、対角90度の視野角で約36PPD（1度あたりの画素数）を実現し、現在市販されているどの光学シースルー型ディスプレイグラスよりも広い視野角になるとしている。

ただし、パンケーキ光学系は透明レンズとは両立しない。不透明なパネルが必要になるため、装着者はガラス越しではなく、カメラ映像を通じて現実世界を見る。これはビデオシースルー方式で、Meta Questがカラーパススルーモードで採用しているものと同じ考え方だ。Unseen Realityは、ビデオシースルー映像のエンドツーエンド遅延を10ms未満に抑えることを目標としており、通常の動作で知覚できる遅延を避けられる水準だとしている。Road to VRもKickstarterのプレビュー記事で、この製品はバードバス型のARディスプレイグラスではなく、Meta Questのようにパススルー映像を使うVRヘッドセットに近いと説明している。

つまり、URXR Oneにおけるビデオシースルーは妥協ではない。93gという重量を成立させるための前提条件となる設計である。

■6DoFが実際の作業環境にもたらす違い

競合製品との違いを分けるもう一つの柱が追跡方式である。原文によると、現在小売販売されているディスプレイグラスはいずれも3DoF追跡を提供している。頭の向きの回転に応じて仮想ディスプレイが回転し、表示を視界の中央に保つ仕組みだ。だが、装着者が立ち上がったり、前かがみになったり、窓際まで歩いたりしても、仮想画面は頭と一緒に動く。表示が装着者についてくる形になる。

6DoFでは位置も把握するため、頭がどちらを向いているかだけでなく、部屋のどこにいるかも認識する。仮想ウィンドウを壁や机の表面、部屋の隅など、物理空間の特定位置へ固定でき、装着者が動いてもそこに留まる。立ち上がったときに画面自体が動くのではなく、物理モニターと同じように、画面が視野内で相対的に低い位置に見える。Unseen Realityの3DoFと6DoFに関する解説ページでも、両モードの実用上の違いが説明されている。

URXR Oneは、グラス上で処理が完結するデュアルカメラSLAMでこれを実現する。SLAMは、自己位置推定と周囲の地図作成を同時に行う方式である。Unseen Realityのグラス内蔵トラッキングに関する説明によると、接続先のスマートフォンやノートPCの演算能力には依存しない。カメラが周囲の粗い地図を継続的に作り、地図内でのグラスの位置を追跡する。1000Hzの6軸IMU（慣性計測装置）は、カメラの各フレーム間を高速かつ低遅延の回転・加速度データで補完する。公式スペックシートでは、位置ドリフトは1cm未満としている。

この点は競合比較で重要だ。原文で同価格帯のベストセラーとされるXREAL One Proの価格は599ドル（約9万5000円）だが、6DoFを実現するには99ドル（約1万5600円）の外付けカメラアクセサリー「XREAL Eye」が別途必要になる。アクセサリーをグラスへ装着し、演算を担う機器へ接続しなければならない。URXR Oneでは、製品ページによると、6DoFとハンドトラッキングがすべてのユニットで標準提供され、追加アクセサリーも外部演算機器も不要である。

現在の価格で単純比較すると、XREAL One Proで6DoFを利用するための合計額は698ドル（約11万円）になる。URXR OneのKickstarter早期支援価格は699ドル（約11万円）で、ほぼ同水準だ。

■日常利用での動作モード

URXR Oneには2つの動作モードがあり、Kickstarter価格で何が手に入るのかを見極めるには、この違いが重要になる。

Direct modeはプラグアンドプレイで、USB-CケーブルをDisplayPort Alt Modeの映像出力に対応する機器へ接続すれば、すぐに1枚の大きな仮想画面が表示される。対応機器はWindowsまたはMacのノートPC、Steam Deck、ROG Ally、DisplayPort出力対応のAndroidスマートフォンなどで、アプリやアカウント、ソフトウェアのインストールは不要だ。画面サイズは、本体の物理ボタンを使い、小から特大まで4段階で切り替えられる。Nintendo Switchでも利用できるが、その場合はUnseen Realityが販売していない、別売りのサードパーティー製USB-Cディスプレイアダプターが追加で必要になる。

Companion modeでは、無料の「URXR Connect」アプリが必要になる。提供開始時点ではWindows版とMac版が用意され、最大3枚の仮想画面または1枚の超横長キャンバスを使うマルチウィンドウ構成、ウィンドウを部屋の固定位置へ留める6DoF空間固定、素手でピンチ、ドラッグ、スナップ操作を行えるコントローラー不要のハンドジェスチャー機能が有効になる。製品仕様ページによると、iOS版とAndroid版のURXR Connectは、MFi認証の進捗次第で2026年11月に提供開始予定とされている。

スマートフォンで利用する場合は、オプションのURXR Power Hubが必要になる。スマートフォンは一般に、USB-C経由でディスプレイを継続使用するために十分な電力を供給できないためだ。Power Hubは215g、1万mAhのポケットサイズバッテリーで、1本のUSB-C接続により、グラスへ3時間を超える電力を供給しながら、接続したスマートフォンを低速充電する。Kickstarter期間中の追加オプション価格は69ドル（約1万900円）である。

グラス本体にはスピーカーを内蔵しない。音声は、接続先の機器につないだイヤホンやヘッドホンから再生する。バッテリーは内蔵せず、SPU以外のオンボード演算機能もない。提供開始時点ではSteamVRをサポートせず、Linuxにも対応しない。これらは見落としではなく、93gのフレームを維持するための設計上の制約である。

■支援前に見ておくべき価格とリスク

URXR OneのKickstarterは8月4日に始まり、価格は3段階で設定される。公式スペックページによると、数量限定の早期支援価格が699ドル（約11万円）、通常のキャンペーン価格が799ドル（約12万6000円）、小売予定価格が899ドル（約14万2000円）である。出荷は2026年10月中旬を目標としている。

本機はエンジニアリング試作段階に達しており、2026年6月に米カリフォルニア州ロングビーチで開催されたAWE 2026では、一般向けのハンズオンデモも行われた。Auganixを含む複数のXR業界メディアが独自に確認しており、AuganixのマネージングエディターであるSam Spriggも会場で試用している。さらに、大規模なXR専門YouTubeチャンネルの一つであるMRTVのレビュー担当者Sebastian Angは記事公開週、自身のスタジオに実機が届き、詳細なレビューを予定していると明らかにした。レビュー担当者の手元に動作するハードウェアが存在することは、クラウドファンディング製ハードウェアに伴う量産前の不確実性を大きく下げるが、完全になくすものではない。

URXR Oneの工業デザインに関わったArtop GroupのUXデザイン部門ディレクター、Ming Sunは、AuganixのAWE 2026ハンズオン記事で次のように述べている。「Unseen RealityチームとURXR Oneに取り組む中で、私たちが向き合う装着性のあらゆる制約を突き詰めることになった。その結果、実際に着け続けたいと思えると私たちが考える空間コンピューティング機器を、初めて顔に装着できる形にした」

試作段階が意味するのは、ハードウェアは公開デモ済みだが、まだ量産段階ではないということだ。Unseen RealityのWebサイトもこの点を明示しており、公表している開発マイルストーンは保証ではなくエンジニアリング上の目標であり、ハードウェアのスケジュールは変わる可能性があるとしている。量産前キャンペーンとしては適切な透明性だが、予定を確実なものにするわけではない。

クラウドファンディングのハードウェア分野では遅延や失敗も起きている。Sebastian Angは記事公開週、競合する空間コンピューティングヘッドセット「Immersed Visor」を注意すべき比較例として挙げた。URXR Oneへの支援は、小売店で予約注文することとは異なる性質の賭けであり、支援を検討する人はその前提で判断すべきである。Unseen Reality自身の透明性に関するページも、キャンペーンへの支援は通常の小売取引ではなく、スケジュールリスクを伴う賭けだと認めている。

Unseen Realityの創業者兼CEOであるEdward Zhouは、公式製品ページで次のように述べている。「空間コンピューティングは、あまりにも長い間ヘッドセットの中に閉じ込められてきた。私たちは、それを実際に着け続けたいと思える形で顔に載せようとしている」

■主な仕様

主な仕様は以下の通り。重量は93g。ディスプレイは1.03インチのマイクロOLEDを両眼に搭載し、解像度は片眼あたり2448×2064ピクセル。光学系はミニパンケーキ、リフレッシュレートは90Hz、画素密度は片眼あたり約36PPD、視野角は対角90度（水平約80度×垂直約56度）である。

シースルー方式はビデオパススルーで、遅延は10ms未満を目標とする。追跡はグラス内蔵の6DoFルームスケールSLAMと3DoFモードに対応し、入力はコントローラー不要のハンドジェスチャー。接続はUSB-C DisplayPort Alt Mode、IPD（瞳孔間距離）は58〜68mmの手動調整式である。

価格は数量限定の早期支援が699ドル（約11万円）、通常キャンペーンが799ドル（約12万6000円）、小売予定が899ドル（約14万2000円）。オプションのPower Hubは69ドル（約1万900円、1万mAh）で、出荷目標は2026年10月中旬となっている。

■注目ポイントQ&A

●3DoFと6DoFの違いは何ですか

3DoFは頭の回転だけを追跡するため、仮想ディスプレイは頭の動きに合わせて回転しますが、装着者が空間内を移動しても表示位置は頭に追従します。6DoFは回転に加えて位置も追跡するため、仮想ウィンドウを部屋の固定位置に置き、立ち上がったり、歩き回ったり、画面へ顔を近づけたりしても、その場所に留められます。3DoFでは画面がヘルメットに取り付けられたディスプレイのように装着者を追い、6DoFでは物理モニターのように部屋の中に留まるという違いです。URXR Oneの6DoFモードは、提供開始時点でWindowsとMacに対応する無料のURXR Connectアプリから利用します。グラス内で処理するデュアルカメラSLAMを使うため、外付けの演算機器やベースステーションは不要です。

●URXR Oneはなぜ93gまで軽くできたのですか

3つの設計要素が重なっているためです。第1に、透明な光学系ではなくビデオシースルーを採用することで、透明性が必要なウェーブガイドやバードバス型光学系ではなく、パンケーキ光学系を使えます。第2に、ミニパンケーキ光学系で光路を折りたたみ、フレネルレンズやウェーブガイドを使う構成よりも表示モジュールを小型化できます。第3に、バッテリーやSPU以外のオンボード演算機能を持たず、映像と電力をUSB-C経由で接続先の機器から受けるため、重い部品をグラスのフレーム外へ移せます。その代わり、グラスだけでは動作せず、常にホスト機器への接続が必要です。

●Kickstarterで支援するべきですか、それとも小売を待つべきですか

支援する利点は、数量限定の699ドルが予定小売価格899ドルより200ドル安いことと、AWE 2026での公開デモやレビュー担当者の手元に届いた実機によって、動作するハードウェアの存在が確認されていることです。一方で、現段階はエンジニアリング試作であり、2026年10月中旬の出荷は目標であって保証ではありません。クラウドファンディング製ハードウェアには、小売購入にはないスケジュール上のリスクがあります。キャンペーンの終了前後に公開される独立系レビューは、判断するうえで最も明確な材料になります。

●どの機器で使えますか

USB-C DisplayPort Alt Modeの映像出力に対応する機器で使えます。WindowsおよびMacのノートPC、Steam Deck、ROG Ally、DisplayPort出力対応のAndroidスマートフォンなどが対象です。iPhoneはDirect modeに対応しません。スマートフォンでは、安定して電力を供給するため、69ドルのPower Hubが必要です。Nintendo Switchは、Power Hubと互換性のあるサードパーティー製USB-Cディスプレイアダプターを組み合わせれば利用できます。アダプターは別売りで、Unseen Realityの製品ではありません。複数画面表示、6DoF、ハンドトラッキングなどの空間機能には無料のURXR Connectアプリが必要です。提供開始時点ではWindows版とMac版が用意され、iOS版とAndroid版はMFi認証の進捗次第で2026年11月に提供される見込みです。

元記事: Spatial Computing Glasses URXR One: 93 Grams, 6DoF Tracking, $699 on Kickstarter